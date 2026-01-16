El mercado ACB se mueve a la par que el de Euroliga y los movmientos no cesan en estas últimas semanas. Los clubes buscan mejorar sus plantillas de cara al segundo tramo de competición y los equipos van confirmando fichajes, renovaciones y salidas clave para el futuro de las entidades. Además, el mercado deja operaciones extrañas y sorprendentes con algunos jugadores de calidad.

Brandon Taylor no jugará en ACB y se marcha a Grecia

Brandon Taylor, uno de los bases más buscados en el mercado ACB por su capacidad para anotar y generar juego, finalmente no recalará en Coviran Granada ni en Hiopos Lleida. Tras su salida de la Virtus de Bolonia, donde tuvo un rol secundario en Euroliga, el jugador decidió aceptar la oferta de Panionios Basketball en Grecia, equipo que compite en la Eurocup y que necesitaba urgentemente un refuerzo exterior.

Su llegada a Grecia marca un giro inesperado en un mercado ACB en el que varias direcciones deportivas lo tenían en sus agendas. Durante su etapa en Leyma Coruña, Brandon Taylor destacó como líder ofensivo, terminando como máximo anotador y asistente del equipo. Aunque los clubes españoles mostraron interés, la oportunidad de liderar un proyecto en Panionios y reencontrarse con Joe Thomasson fue la que definió su próximo destino.

Dubai BC se hace con el fichaje de Bruno Caboclo

Bruno Caboclo se une oficialmente a Dubai Basketball para lo que resta de la temporada, aportando experiencia y presencia en la pintura al equipo emiratí. El ala-pívot brasileño, que sonó en temporadas anteriores para Real Madrid y Barça Basket, llega desde Hapoel Tel Aviv, donde, aunque ha tenido un rol limitado esta campaña, fue pieza clave en la conquista de la Eurocup la temporada pasada.

La trayectoria de Caboclo combina etapas en América y Europa, destacando su paso por la NBA y la G League con Toronto Raptors, Memphis Grizzlies y Houston Rockets, así como su experiencia en clubes europeos como Limoges, Ratiopharm Ulm, Partizan y Hapoel Tel Aviv.

Grant Golden abandona BAXI Manresa

BAXI Manresa ha decidido prescindir de Grant Golden, cuyo rendimiento no cumplió con las expectativas tras su llegada desde el AEK Atenas. La incorporación de Pauly Paulicap, destinada a reforzar el juego interior y el rebote, aceleró su salida, liberando además un cupo de extracomunitario.

Los fichajes que quiere San Pablo Burgos

San Pablo Burgos es uno de los equipos ACB que está buscando refuerzos en el mercado. El cuadro burgalés busca incorporar un base y un interior ante las lesiones y salidas que han reducido la profundidad de la plantilla. La dirección técnica trabaja contrarreloj para cerrar incorporaciones que permitan afrontar el tramo decisivo de la Liga Endesa y asegurar la permanencia.