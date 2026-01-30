Ricky Rubio está siendo una de las sensaciones de la temporada ACB por el buen momento de forma que está mostrando con Joventut Badalona. Los rivales en la competición le consideran uno de los puntos fuertes del cuadro verdinegro y centran sus defensas en el base catalán. Bilbao Basket, liderado por Jaume Ponsarnau, buscará ganarle esta jornada después de una semana con premio y con temas de mercado sobre la mesa.

Jaume Ponsarnau, mejor entrenador ACB de enero

Jaume Ponsarnau ha sido reconocido como el mejor entrenador del mes de enero en la Liga Endesa tras llevar al equipo a un mes impecable con cuatro victorias consecutivas. Este galardón destaca no solo los resultados, sino también la regularidad y la competitividad mostradas por el Bilbao Basket en este tramo de la competición, que los ha colocado en la novena posición con un balance positivo de 9-8, quedándose cerca de lograr el billete para la Copa del Rey en Valencia.

El premio, otorgado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), también resalta la capacidad de Ponsarnau para gestionar al grupo y consolidar un estilo de juego definido. Con la segunda vuelta a punto de comenzar, el objetivo del Bilbao Basket será pelear por estar en los playoffs, y el primer paso será derrotar al Joventut Badalona de Ricky Rubio, que llega en plena forma con promedios de 12,3 puntos, 3,5 rebotes y 5,7 asistencias por partido en la ACB.

El fichaje que no llegó al Bilbao Basket

El Bilbao Basket exploró el mercado para intentar cubrir la baja de Amar Sylla, quien lleva más de un mes lesionado y necesitará bastante tiempo para volver a la actividad. Ponsarnau reconoció en rueda de prensa que el club lo intentó, pero sin éxito: “Es mejor mantener lo que hay y creer en lo que tenemos”.

A la espera del regreso de Sylla, Ponsarnau está dando oportunidades a jóvenes del equipo, como el canterano Urko Madariaga, que se estrenó en la expedición europea ante el Sporting y disputó un total de 14 minutos, aportando 4 puntos y 5 rebotes. El técnico catalán, que confía plenamente en su plantilla actual, no duda en apostar por la cantera, y Urko es un ejemplo de jugador que puede aportar al primer equipo: “Es un chico que ha tenido un crecimiento y mejora durante el último año; hasta ahora ha tenido la oportunidad de entrenar con nosotros y ahora la de acompañarnos a jugar”.

¿Cuándo y dónde ver el Bilbao Basket vs. Joventut Badalona?

El Bilbao Basket se enfrentará al Joventut Badalona en la jornada 18 de la ACB el próximo sábado 31 de enero a las 20:00 horas. El partido se disputará en el Bilbao Arena y se podrá seguir en DAZN, que ofrecerá el encuentro en directo y en streaming online.