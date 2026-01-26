La Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y Valencia ya está vestida de gala para albergar una de las citas marcadas en rojo en el calendario. Los mejores equipos de la primera vuelta se verán las caras con tal de lograr la gloria, y aunque haya algunos claros favoritos, hay otros con un cartel secundario que pueden dar la campanada.

UCAM Murcia, pendiente de un partido para su presencia en la Copa del Rey

UCAM Murcia debe estar pendiente del partido aplazado entre Gran Canaria y Baskonia, ya que de ese resultado depende su presencia en la Copa del Rey de Valencia, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena. Si Baskonia pierde, el conjunto murciano accedería como cabeza de serie, lo que le permitiría evitar a los rivales mejor clasificados en cuartos de final y mejorar su encuadre en el torneo. Si gana el equipo vitoriano, UCAM entrará sin ese privilegio.

En cualquier escenario, el conjunto universitario jugará el viernes y se enfrentará a un rival de máxima exigencia: Barça o Tenerife. Para UCAM Murcia, la Copa ACB es una oportunidad para demostrar su nivel tras una primera vuelta de campeonato en la que ha sido el equipo revelación, con un balance de 11-6.

El camino de UCAM Murcia en la Copa del Rey

El camino de UCAM Murcia en la Copa del Rey pasa obligatoriamente por el viernes, con un cruce de máxima dificultad ante Barça o La Laguna Tenerife, según quede resuelto el encuentro pendiente entre Baskonia y Gran Canaria. Si los murcianos superan ese primer obstáculo, se meterán en semifinales para medirse al vencedor del otro duelo del viernes.

El recorrido del resto de equipos arranca el jueves con dos choques de alto nivel: Valencia Basket frente al Joventut y el clásico moderno de la Copa entre Real Madrid y Unicaja. De esos partidos saldrán los protagonistas de la primera semifinal, mientras que la segunda se decidirá entre los ganadores de los cruces del viernes. Todo se resolverá en la final del domingo, que se jugará a las 19:00 horas.

Los puntos fuertes de UCAM Murcia para la Copa del Rey

UCAM Murcia es un rival a tener muy en cuenta porque ha sostenido, en esta primera vuelta de la temporada, un rendimiento sólido avalado por los datos: es el segundo mejor equipo de la liga en rebotes totales, con 39,8 por partido, y lidera el rebote defensivo con 26,6 capturas. Ese dominio del juego interior le permite cerrar su aro con autoridad y reducir las opciones del rival, una fortaleza clave en partidos igualados y de máxima exigencia como los de la Copa del Rey.