El mercado ACB ha tenido fichajes de renombre que están rindiendo como se esperaba, pero también hay otros cuyo nivel mostrado en este inicio de temporada ha sorprendido a muchos. Por ejemplo, UCAM Murcia ha encontrado en David DeJulius a su gran arma secreta en este arranque de competición. El base estadounidense, rookie en la ACB tras su paso por Turquía, se ha convertido en el líder del equipo y en una de las revelaciones del curso.

David DeJulius: revelación en ACB y líder de UCAM Murcia

David DeJulius se ha convertido en la gran revelación de la temporada en la Liga Endesa con UCAM Murcia. El base estadounidense, que llegó este verano procedente de Turquía y sin experiencia previa en España, lidera al equipo con un promedio de 15.8 puntos, 4.1 asistencias y un 51% en tiros de campo por partido, destacando especialmente desde la línea de tres con un 44%.

Además, su capacidad para dirigir el juego y anotar lo ha colocado como el quinto máximo anotador de la liga, llevando a los de Sito Alonso a un sorprendente balance positivo de 6-2 en este inicio de temporada, situándose terceros detrás de Valencia Basket y Real Madrid. Más allá de los números, DeJulius está marcando la diferencia en momentos clave, asumiendo un rol de líder pese a ser su primera temporada en la ACB.

Por otro lado, la eficiencia de David DeJulius se refleja en la llamativa relación asistencias/pérdidas de balón de 3.67 y en el +/− de 7.0 por partido, lo que demuestra cómo su presencia en la pista influye directamente en el rendimiento colectivo de UCAM Murcia y se ha convertido en uno de los ejes de este buen inicio del equipo.

La importancia de Sito Alonso en el fichaje de David DeJulius por UCAM Murcia

La llegada de David DeJulius a UCAM Murcia está estrechamente ligada a la figura de Sito Alonso, cuyo proyecto y experiencia fueron determinantes para convencer al base estadounidense de dar el salto a la ACB. DeJulius ha explicado en varias entrevistas el motivo por el que eligió fichar por el conjunto murciano: “He venido por el entrenador, por Sito Alonso. Está consolidado y eso es algo que valoro mucho. Además de enseñarte tácticamente, te motiva para rendir al máximo nivel”.

Es cierto que la incorporación del americano ha encajado a la perfección en la filosofía de juego que Sito Alonso ha impuesto en UCAM Murcia. El equipo se caracteriza por una defensa intensa y por la capacidad de convertir cada rebote defensivo en una transición rápida hacia el ataque, generando opciones de tiro desde el perímetro, donde DeJulius es letal en ese aspecto.

Además, el conjunto murciano ha encontrado en DeJulius la pieza del puzzle que le faltaba: un base que combina liderazgo, visión de juego y un tiro fiable desde fuera, capaz de aprovechar la velocidad del equipo y mantener el ritmo alto que Sito Alonso exige.

Los partidos de David DeJulius en ACB

UCAM Murcia 107-71 Hiopos Lleida – 15 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias

UCAM Murcia 83-96 Rio Breogán – 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias

UCAM Murcia 84-65 BAXI Manresa – 22 puntos, 23 rebotes, 4 asistencias

UCAM Murcia 81-78 FC Barcelona – 6 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias

UCAM Murcia 89-84 Baskonia Vitoria-Gasteiz – 25 puntos, 25 rebotes, 4 asistencias

UCAM Murcia 80-96 La Laguna Tenerife – 26 puntos, 23 rebotes, 1 asistencia

UCAM Murcia 93-71 Basquet Girona – 11 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias

UCAM Murcia 95-64 MoraBanc Andorra – 6 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias