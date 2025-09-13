La Liga Endesa ACB está plagada de grandes proyectos que no solo brillan en el campeonato nacional, sino que son referencia a nivel europeo. La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta, el UCAM Murcia de Sito Alonso o el Unicaja de Ibon Navarro son algunos de los ejemplos más recientes de proyectos a largo plazo. Sin embargo, cada verano, los grandes se acercan a pescar en aguas tan fecundas.

UCAM Murcia y su líder indiscutible

Uno de los proyectos más asentados en la ACB es el que dirige Sito Alonso. El conjunto que en algún momento era un candidato a la pelea por el descenso ya no extraña en absoluto si se cuela en Copa del Rey o playoffs de Liga Endesa. De hecho, a pesar de que este curso no ha sido el más brillante, ya han estado presentes incluso en finales del campeonato nacional. Si bien nombres como Dylan Ennis, Birgander o Kurucs han ido siendo importantes para UCAM Murcia estos años, el artífice tiene nombre y apellidos.

Una de las noticias más importantes del día para los seguidores de UCAM Murcia no es otra que la renovación, además, hasta 2028 de su entrenador Sito Alonso. Los jugadores han ido y venido de la entidad y pocos han estado siempre junto al técnico. A pesar de haber exportado talentos a otros conjuntos incluso de Euroliga, el cuadro siempre se ha mostrado competitivo, en mayor o menor medida. Por ello, la ampliación de contrato del líder de su banquillo es, sin duda, motivo de celebración.

Sito Alonso y su seña de identidad

Por la disciplina de UCAM Murcia han pasado grandes talentos ofensivos. A pesar de que este tipo de perfiles, y más en equipos de media tabla, suelen tender a escatimar en esfuerzos, Sito Alonso ha conseguido siempre mantener la agresividad defensiva como bandera del equipo. La verticalidad en transición y la tensión en defensa son sin duda las grandes armas que este equipo ha ido empleando en esta gloriosa etapa.

Sito Alonso aterrizó en territorio murciano tras una etapa corta en Cedevita. Su última experiencia en ACB había sido en el Barça Basket, donde no acabó de encajar. Su paso por el club blaugrana fue ciertamente aciago. Sin embargo, en su vuelta a la Liga Endesa no solo ha dejado sensaciones positivas, sino que ha construido todo un proyecto ganador. Su estilo no solo le ha dado resultados, sino que ha servido de inspiración. Su modelo o sus alternativas defensivas zonales son tema de estudio entre los técnicos de la competición.