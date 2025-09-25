El UCAM Murcia se ha despedido de la Champions League FIBA tras perder (88-96) frente al Elan Chalon francés en la final de la fase previa, un resultado que deja al equipo murciano fuera del torneo. A pesar de un arranque prometedor, el conjunto dirigido por Sito Alonso no logró mantener la ventaja y fue superado por los galos, por lo que se tendrán que conformar con disputar la FIBA Europe Cup junto con Casademont Zaragoza y Bilbao Basket.

El poco acierto en triples sentencia a UCAM Murcia

Uno de los principales problemas del UCAM Murcia ha sido su escaso acierto desde la línea de tres, logrando solamente 6 de 28 intentos, limitando en exceso su capacidad para mantener la ventaja en el marcador. A pesar de los esfuerzos de Dylan Ennis, David DeJulius y Devontae Cacok, que fueron los mejores del partido, los murcianos nunca consiguieron encontrar la regularidad necesaria en el tiro exterior.

Además, la superioridad física y el dominio en el rebote del equipo francés complicaron aún más la reacción del UCAM Murcia, que pese a algunos parciales positivos no pudo cambiar el rumbo del partido. De cara al inicio de la ACB, los de Sito Alonso deberán mejorar tanto en el juego exterior como en el control del rebote, ya que frente a equipos con mayor presencia en la pintura podrían verse seriamente afectados.

Sito Alonso acaba expulsado con UCAM Murcia

La expulsión de Sito Alonso marcó un momento surrealista en el partido frente al Elan Chalon. Tras recibir una primera técnica por protestas airadas, el banquillo de UCAM Murcia acumuló otras dos por las reacciones de un aficionado situado detrás, lo que terminó derivando en la salida del entrenador del partido.

La situación generó indignación y desconcierto, ya que las sanciones no correspondían directamente a acciones del cuerpo técnico, sino a la intervención de un espectador, lo que Alonso calificó de injusto: “Es una sorpresa. Me han pitado una técnica merecida, pero la siguiente… Una protesta normal de un aficionado me ha costado una técnica al banquillo. Al ser la tercera suponía mi expulsión. Algo inexplicable”.

