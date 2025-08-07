Trabajo casi finalizado en las oficinas de UCAM Murcia a la espera de cerrar la plantilla con la llegada del cinco buscado desde hace días que pueda complementar a Emanuel Cate y Moussa Diagne. El club universitario está a la espera de la administración jamaicana y, si la tramitación lleva a una rápida resolución, Sito Alonso, en lo que será su octava temporada al frente del equipo, podrá contar desde el inicio de la pretemporada con el center en cuestión.

Devontae Cacok a punto de cerrar su fichaje con UCAM Murcia

Temporada baja repleta de fichajes en el roster de Sito Alonso, pero en este inicio de mes de agosto solamente queda por concretar el fichaje del nuevo pívot y así dar por cerrado los nombres que formarán el UCAM Murcia del curso 2025-26. El elegido en el puesto de cinco hace semanas es Devontae Cacok, operación que se encuentra en la recta final, pero todo dependerá de obtener el pasaporte jamaicano y formar como decimocuarto jugador de la plantilla.

Tanto Cacok como Forrest trabajan en conseguir ese pasaporte jamaicano y ser inscritos en Liga Endesa, pero todo parece indicar que el jugador interior natural de Chicago y formado en los Seahawks de la UNC Wilmington de NCAA será uno de los jugadores que formarán parte de UCAM Murcia. Con pasado CSKA Moscú y Virtus Bolonia, además de 36 partidos NBA entre Los Angeles Lakers -se proclamó campeón en la burbuja de Orlando- y San Antonio Spurs, será la guinda del pastel del sistema de Sito Alonso.

Según informa Jaime Nadal de Punto Regional, Devontae Cacok ya tiene la ciudadanía jamaicana, pero ahora aguarda el pasaporte y realizar desde el inicio la pretemporada con el conjunto murciano. Cacok aportará capacidad reboteadora, pese a su altura de 2,03, además de un interesante juego defensivo, pese a no tener un notable juego ofensivo. Promedió en la 2023-24 3.2 puntos y 2.3 rebotes en 15 partidos de Euroliga con Virtus, pero las lesiones han ido marcando su carrera en los últimos años.

El club dispone de varios planes y diferentes perfiles de jugadores interiores si finalmente Cacok no obtiene ese anhelado pasaporte, siendo un jugador que no compite de manera oficial desde hace más de un año, siendo cortado por Virtus el pasado 14 de noviembre de 2024. El objetivo en los despachos de UCAM es claro: obtener ese cinco que pueda cerrar la plantilla; sin embargo, pasan las semanas y no se acaba de cerrar del todo el roster ante la no llegada del cinco.

Plantilla UCAM Murcia 2025-2026