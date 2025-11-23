Si el mercado Euroliga está caliente con movimientos y rumores constantes todos los días, el de la ACB no se queda atrás. Los clubes que están arriba en la clasificación, más los que están abajo, plantean hacer operaciones con entradas y salidas, además de una posibilidad de cambiar de entrenador en estos primeros meses de competición tras un inicio decepcionante.

Scariolo desmiente una salida de Alex Len del Real Madrid

Esta semana ha sido movida en el Real Madrid por los rumores de salida que han surgido sobre Alex Len. Sergio Scariolo se ha pronunciado finalmente sobre estas noticias que apuntaban a una posible salida del canadiense hacia la NBA, asegurando que no hay intención alguna de que el ala-pívot canadiense deje el club a mitad de temporada: “Para nada, cero, ninguna opción de que ocurra”.

El técnico italiano destacó la importancia de Lyles dentro del equipo y subrayó que su permanencia es clave para mantener el nivel competitivo tanto en la Euroliga como en la ACB. El jugador canadiense, que se ha adaptado rápidamente al baloncesto español, está registrando cifras destacadas esta temporada: promedia 14,6 puntos y 5,2 rebotes por partido en Euroliga, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid.

¿Cambio en el banquillo de Bruno Savignani tras un inicio malo en ACB?

San Pablo Burgos atraviesa un inicio de temporada complicado con un balance negativo en ACB de 1-7. Además, la reciente derrota ante Río Breogán por 105-78 ha generado incertidumbre sobre el futuro de Bruno Savignani al frente del equipo. La mala racha mantiene al club en los últimos puestos de la clasificación y pone sobre la mesa la posibilidad de un cambio en el banquillo para intentar revertir la situación.

El técnico, que llegó al club en julio de 2024 y fue clave en el ascenso a la ACB, ve ahora cuestionada su continuidad tras un arranque irregular. Desde Burgos ya circulan nombres como el de Porfi Fisac y otros posibles candidatos, en caso de que la directiva decida mover ficha para intentar mejorar los resultados.

Valencia Basket pendiente de los movimientos de Olympiacos

La lesión de Keenan Evans obliga al club griego a buscar urgentemente un reemplazo para reforzar el perímetro. Olympiacos ha mostrado interés en Omari Moore, actual figura de Valencia Basket, y habría planteado un posible trueque que incluya a Shaiben Lee. Según medios valencianos, el club ‘taronja’ está tranquilo y niega los rumores, pero habrá que estar atento porque los griegos están desesperados en busca de un base-escolta.