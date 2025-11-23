Se respiran semanas decisivas en la Euroliga, donde el Hapoel Tel Aviv domina la clasificación con un balance de 9 victorias y 3 derrotas. Pero, más allá de lo deportivo, los despachos también arden: el mercado se mueve, llegan nuevas opciones de fichaje y dos posibles salidas reavivan las dudas en los proyectos de París Basketball y el FC Bayern.

París Basketball pierde a su arquitecto

Primero fue Tuomas Iisalo, hoy entrenador jefe de los Memphis Grizzlies en la NBA. Después, la salida de Tiago Splitter, ahora al frente de los Portland Trail Blazers. Y ahora se suma la marcha de James Newman, que abandona el proyecto de París Basketball para poner rumbo a Australia, donde asumirá el cargo de general manager de los Sydney Kings and Flames.

Le Paris Basketball annonce officiellement le départ de son General Manager, James Newman. Il rejoint l’Australie où il officiera pour Sydney Kings and Flames.



La communauté Paris Basketball le remercié pour son engagement sans faille et lui souhaite bonne chance pour la suite ! pic.twitter.com/TbP3klJrPv — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 19, 2025

Pasó seis temporadas en la capital francesa, donde fue una pieza clave en el crecimiento de París Basketball, culminado con el título de la EuroCup y el salto a la Euroliga hace dos años. Ahora inicia una nueva etapa en la NBL, aterrizando en Sídney como uno de los grandes reclutadores del baloncesto mundial, con la misión de construir en los Kings un proyecto similar al que impulsó en París

“Su experiencia global y su éxito en París creando plantillas ganadoras lo convierten en un fichaje excepcional a nuestra organización. Estamos encantados de dar la bienvenida a James a Sydney mientras ayuda a liderar el próximo capítulo de crecimiento para los Kings and Flames, tanto dentro como fuera de la cancha”, comentó Mar Thompson, CEO de Hoop Capital.

FC Bayern podría ver salir a su segundo entrenador

Hace unos días se disputó el duelo entre FC Bayern y Barça Basket, con TJ Parker dirigiendo al conjunto alemán y Óscar Orellana al azulgrana. Este último continúa en el cuerpo técnico de Xavi Pascual, mientras que Parker podría estar viviendo sus últimos días en Múnich. Según informa BeBasket, el técnico estaría muy cerca de regresar a Francia para convertirse en el nuevo entrenador de Clórale Roanne, en la Élite 2, que ocupa la quinta posición con marca de 8-4, lejos del 10-2 de Orléans Loiret.

TJ Parker is filling in for Gordie Herbert again today. Due to load management, Obst, Voigtmann, and Gabriel are resting today. #EFSBAY #FCBB pic.twitter.com/bHVkRImn2N — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 14, 2025

La conexión del exentrenador de ASVEL y hermano de Tony Parker podría llevarle a dejar un banquillo de Euroliga para asumir el mando de un proyecto en crecimiento, impulsado también por la estrecha relación que mantiene con el nuevo director deportivo de Roanne, Zoran Cvjetkovic. Sin embargo, Parker tiene contrato con el FC Bayern hasta 2027, al igual que Thomas Andrieux en el club francés, por lo que ambas partes deberían negociar sus salidas. Además, será clave conocer la postura de Gordon Herbert antes de que el movimiento pueda concretarse.

