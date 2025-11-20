Dentro de los clubes que están rastreando el mercado de la Euroliga, el Fenerbahce de Jasikevicius es uno de ellos. El conjunto turco busca un perfil claro para reforzar su juego interior, y la dirección deportiva ha puesto sus miradas en Italia, donde hay un jugador destacado que podría ser un fichaje de rendimiento inmediato y que daría un salto de calidad a los de Estambul en la pintura.

Olivier Nkamhoua en la agenda del Fenerbahçe para debutar en Euroliga

El Fenerbahce es uno de los equipos de la Euroliga que está en el mercado en busca de un refuerzo en el juego interior, y los turcos han puesto sus ojos en Olivier Nkamhoua, el ala-pívot del Varese que está firmando una temporada destacada en la Serie A, con promedios de 18,1 puntos y 6,6 rebotes por partido.

Según diferentes medios turcos, el Fenerbahce ha presentado una primera oferta formal por el jugador de 400.000 euros para rescindir su contrato en Italia. Sin embargo, esta propuesta inicial ha sido rechazada por el Varese, que no contempla dejar salir con tanta facilidad a uno de sus referentes dentro de la plantilla. Tras este primer intento, el club turco estudia si volver a la carga por este fichaje o buscar otras opciones en el mercado.

¿Quién es Olivier Nkamhoua? El objetivo de fichaje del Fenerbahçe

Olivier Nkamhoua se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la Serie A esta temporada con el Varese, promediando 18,1 puntos, 6,6 rebotes y 1,9 asistencias por partido, con más de 32 minutos en pista. Su capacidad para anotar desde dentro y fuera del aro, junto a su dominio en el rebote, lo han convertido en un jugador completo y muy valorado en Europa.

Además, Nkamhoua es internacional con Finlandia, promediando en el EuroBasket 10,8 puntos y 5,3 rebotes por encuentro. El interés del Fenerbahce en el interior finlandés se explica por su perfil como ala-pívot en crecimiento y con capacidad de dar el salto a la Euroliga. En Italia se ha mostrado como un interior con un alto porcentaje de acierto en tiros de dos y triples, además de una destacada capacidad defensiva con 1,4 tapones por partido.

Por último, su fichaje por el cuadro de Jasikevicius podría facilitarse por la conexión con su compañero en la selección nacional, Jantunen, quien estaría jugando un papel importante para convencer a Nkamhoua de sumarse al proyecto turco.

Últimos partidos de Olivier Nkamhoua