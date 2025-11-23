El mercado de la Primera FEB sigue activo para los equipos que necesitan reforzar sus plantillas con el fin de alcanzar sus objetivos. Además, los jugadores que están sin club ven en esta categoría una oportunidad para demostrar su talento en una competición exigente y con grandes proyectos. Un exterior con pasado en la ACB ha fichado por un conjunto que atraviesa una mala racha, llegando como el revulsivo que le faltaba al equipo.

Jordan Davis, nuevo jugador del Cartagena CB

El FC Cartagena CB ha reforzado su plantilla con Jordan Davis, un escolta–base con capacidad anotadora y experiencia en la ACB en varios clubes: BAXI Manresa, UCAM Murcia y Río Breogán. Tras varias semanas buscando un referente y un fichaje estrella para el perímetro, el club apuesta por un jugador experimentado que llega para cubrir las carencias generadas por la falta de un director de juego estable.

El exterior estadounidense, que estaba sin equipo desde mayo, llega tras su última temporada en Francia con el ADA Blois Basket, donde promedió cifras destacadas: 11,5 puntos, 3,5 rebotes y 5,5 asistencias por partido. Con pasaporte de Azerbaiyán, no ocupa plaza de extracomunitario, lo que facilita su incorporación, y se espera que aporte puntos, dirección y liderazgo a un equipo necesitado de impulso tras su mala racha de resultados.

El mate espectacular de Jordan Davis al Real Madrid

Jordan Davis protagonizó un mate espectacular sobre Edy Tavares durante un partido del UCAM Murcia contra el Real Madrid, levantando a los aficionados pese a la derrota por 71-80. Con apenas 1,88 metros, el base–escolta superó la altura del pívot caboverdiano y machacó el aro, acción que fue reconocida como la mejor jugada de la jornada en la Liga Endesa.

El mate quedó marcado como un momento emblemático de su paso por Murcia, demostrando su capacidad atlética y valentía en la cancha. Aquella acción reflejó la intensidad y explosividad que Davis siempre mostró, consolidándolo como uno de los jugadores más espectaculares y queridos por la grada durante su etapa en el club.

El debut de Jordan Davis en Primera FEB con Cartagena CB

Jordan Davis debutó con el Cartagena CB en la pista del CB Zamora en un encuentro complicado para su equipo, que acabó perdiendo 90-71 y sumando su sexta derrota consecutiva en la Primera FEB. El escolta–base jugó 16 minutos y 54 segundos, anotando apenas 3 puntos con un 1/7 en tiros de dos, 0/1 en triples y 1/2 en tiros libres. Además, capturó un rebote, repartió tres asistencias y recuperó un balón, aunque perdió cuatro y terminó con -4 de valoración.