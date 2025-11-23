El mercado de fichajes Euroliga parece más candente que nunca. Varios equipos candidatos y no tan candidatos se mueven en busca de refuerzos. Barça Basket, Olympiacos o Real Madrid parecen moverse con cierto sigilo para sumar un combo con puntos. Después de escuchar nombres como Malachi Flynn o Trent Frazier, Nadir Hifi ha sido la noticia bomba de la jornada.

La rumorología en torno a Olympiacos

El mazazo para Olympiacos con la lesión de Keenan Evans no fue menor. Más allá del rendimiento, el golpe de una lesión de este tipo en un jugador que venía de dos problemas similares fue especialmente dolorosa para su afición. Tras ello, el mercado de fichajes Euroliga de bases y escoltas fue noticia en el club griego. Tras salir a la palestra nombres poco mediáticos, Nadir Hifi comenzó a llenar las redes sociales.

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.



We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025

Por el momento, ningún medio con prestigio ha abordado el tema y el asunto no ha salido de cuentas de la red social X. El jugador de Paris Basketball finaliza contrato en verano, por lo que los franceses están ante la última oportunidad de recibir un pago por el traspaso de Nadir Hifi. Por ello, la especulación crece como la pólvora. Además, su ausencia en el partido que enfrentaba a Olympiacos con los parisinos en Euroliga, también azuzó los rumores de mercado de fichajes.

Nadir Hifi ante su segunda oportunidad de jugar en el Pireo

La vinculación de Nadir Hifi a Olympiacos viene de lejos. En el mercado de fichajes veraniego de la Euroliga, el jugador francés rechazó firmar por el cuadro griego. Eso sí, los del Pireo pescaron en aguas parisinas, llevándose a Tyson Ward. La situación contractual, la extraña ausencia por lesión y el interés pasado han sido foco de especulación en redes sociales. Sin embargo, por el momento, ningún medio ni insider de prestigio ha ampliado más sobre el asunto.