El mercado de fichajes Euroliga está más candente que otras temporadas. Este curso hay muchos factores que llevan a los equipos a tener plantillas más largas y mayor profundidad de banquillo para rotar sin perder competitividad. Por ello, todos los cuadros tienen el radar activado ante posibles perlas escondidas. En este caso, Bahcesehir, equipo Eurocup, que se conformó un plantel con nombres como Caleb Homesley, Malachi Flynn o Trevion Williams, podría tener una pieza de deseo.

Una exhibición ante un potente rival Euroliga pone el mercado patas arriba

Este fin de semana dejaba uno de los mejores partidos que se pueden ver en la liga turca de baloncesto. Bahcesehir y Anadolu Efes se medían en un choque en el que el cuadro Euroliga acabó sucumbiendo. El duelo estuvo marcado por una actuación individual espectacular que no deja espacio a otro tema de conversación. Malachi Flynn lideró a los suyos con, nada más y nada menos, que 23 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. Esto podría ser anecdótico si no fuera porque comienza a vislumbrarse la irrupción de una estrella.

Meanwhile in Turkey:



Malachi Flynn scored the game-winner and then "passed" the ball at some courtside fans who tried to charge at him 😳pic.twitter.com/T0PJ2KUiIu — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 1, 2025

La actuación, por ser frente a un cuadro Euroliga, ha activado muchos radares en el mercado. Sin embargo, la verdadera cuestión con el jugador es que ya llueve sobre mojado. Este jugador ya venía de anotar 28 puntos al Hapoel Jerusalem y 36 a Bursasport. Además, Malachi Flynn no es un jugador cualquiera. El base del equipo turco hace dos temporadas anotó 50 puntos en un partido NBA vistiendo la camiseta de Detroit Pistons. No hay muchos jugadores en el mundo con la capacidad de ejecutar tal proeza.

Real Madrid, Barça Basket, Olympiacos ¡El mercado de fichajes Euroliga echa fuego!

Por el momento no hay información que hable de ningún movimiento o acercamiento por Malachi Flynn, pero su rendimiento actual y los precedentes de su pasado NBA hacen pensar que más de un Euroliga se podría lanzar en el mercado de fichajes. El Real Madrid Baloncesto ya se sabe que lleva tiempo detrás de un combo, el Barça Basket querrá reforzar la llegada de Pascual con fichajes y Olympiacos viene del mazazo de Evans y busca un jugador de perímetro.

A pesar de que estos equipos sean algunos de los más interesados en este tipo de movimientos, hay muchos más cuadros Euroliga que podrían ver interesante un perfil como Malachi Flynn en el mercado de fichajes. Fenerbahce no acaba de encontrarse, el músculo económico de un Dubai irregular siempre está ahí o algún equipo de zona media baja siempre podría sopesar un buy-out en un momento de crisis.