Joventut Badalona quiere seguir arriba en la clasificación de la ACB y el próximo rival será el Gran Canaria. Los de Dani Miret, que están quintos en la tabla con un balance positivo de 4 victorias y 2 derrotas, se aferran a sus puntos fuertes para continuar con la buena dinámica en este inicio de campeonato. Un veterano de la entidad y de la competición mantiene su nivel y es el principal peligro que tendrán los canarios este fin de semana.

Ante Tomic sigue siendo importante en Joventut Badalona

Ante Tomic sigue siendo un pilar fundamental para el Joventut Badalona a pesar de sus 38 años. Su presencia en la pista aporta mucho al equipo y ya no solo anota y captura rebotes, que siempre han sido sus puntos fuertes, sino que también crea espacios y genera un juego que sus compañeros saben aprovechar.

Esta temporada, el pívot croata se mantiene como uno de los más destacados del equipo en la ACB: segundo máximo anotador, máximo reboteador, tercero en asistencias y también tercero en minutos jugados. Además, Tomic sigue siendo diferencial cuando se enfrenta a rivales poderosos y de entidad, como en el último encuentro ante el Real Madrid, donde anotó 16 puntos y capturó siete rebotes, manteniendo vivo al Joventut Badalona hasta el final del choque.

El buen inicio del conjunto catalán, tanto en la ACB como en Europa, se debe a muchos factores que Dani Miret ha potenciado en este inicio de campaña. Sin embargo, hay uno que sobresale sobre el resto: la conexión que ha generado con Ricky Rubio. La química entre ambos provoca fluidez y creatividad en el ataque, convirtiéndose en una asociación letal tanto en el campeonato nacional como en el europeo.

Ante Tomic: un contrato renovado por petición de Dani Miret

El buen hacer de Ante Tomic en el Joventut Badalona desde su llegada en 2020 le ha valido una renovación histórica: el club lo vinculó este verano hasta 2028, lo que significa que el croata finalizará su carrera con la Penya a los 41 años. Su amor por Badalona y la relación especial que mantiene con la entidad hacen prácticamente inevitable que se retire en el club verdinegro, consolidando su legado como uno de los extranjeros más destacados en la historia de la entidad.

Dani Miret, que fue clave en la extensión del contrato del croata, se ha mostrado impresionado y encantado con su rendimiento: “Es un jugador legendario por su forma de jugar. No juega por sus números, sino para que el equipo juegue bien. La temporada pasada, a nivel numérico, fue el mejor jugador de la liga. Y este año también está a muy buen nivel”.

Los partidos de Ante Tomic en ACB con Joventut Badalona 2025-26

Joventut 75-80 Real Madrid: 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias

Joventut 82-68 Hiopos Lleida: 3 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias

Valencia Basket 102-90 Joventut: 13 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia

Joventut 101-69 Surne Bilbao: 17 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia

Joventut 89-86 Casademont Zaragoza: 19 puntos, 9 rebotes, 4 asistenciasCoviran Granada 75-87 Joventut: 13 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias