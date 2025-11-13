El mercado de fichajes Euroliga ha vuelto a sacudirse con un movimiento inesperado. Dubai Basketball, uno de los proyectos emergentes con mayor músculo económico del panorama FIBA, ha activado una operación silenciosa para incorporar a un tirador con experiencia en varias franquicias de la NBA. Una apuesta que envía un mensaje claro: el proyecto de Dubai quiere crecer para dominar… y ha puesto sus ojos en un especialista que conoce de sobra lo que es sobrevivir en la liga más exigente del mundo.

Dubai Basketball acelera: por qué este fichaje apunta más lejos que una simple incorporación

Según adelantó en primicia el periodista Chema de Lucas, Dubai Basketball sigue creciendo y estaba negociando la llegada del exterior Matt Ryan, un tirador de 2,00 metros y 28 años que suma 82 partidos en la NBA. Su trayectoria incluye pasos por Lakers, Celtics, Timberwolves, Pelicans y Knicks, donde dejó claro su mejor virtud: un arma letal desde el triple, con un 41% de acierto en su carrera.

Su fichaje se ha hecho oficial apenas unos instantes después.

Dubai buscaba algo más que puntos: busca prestigio, calidad competitiva y un perfil que encaje en la ambición de un club decidido a irrumpir en la escena global. Matt Ryan, cortado recientemente por New York Knicks tras completar la pretemporada, representa el tipo de jugador que puede marcar diferencias al ritmo de los petrodólares. Dubai por su lado, ofrece al jugador un escenario donde reivindicarse de cara a las grandes ligas del viejo continente. La Euroliga lo espera con los brazos abiertos.

El francotirador que sobrevivió a la NBA y busca un nuevo escenario para brillar

Matt Ryan nunca fue un jugador que acaparara focos, pero sí uno de los tiradores más fiables entre los especialistas marginales de la NBA: disciplinado, peligroso en catch-and-shoot, inteligente sin balón.

En la NBA ha tenido pocos minutos, pero firmó actuaciones memorables, como su game-winner con los Lakers o su irrupción en Boston, donde se ganó un hueco a base de trabajo y constancia.

Su salida de los Knicks en los últimos cortes abrió la puerta a un salto al exterior. Dubai se ha movido rápido para ofrecerle —por fin— un rol principal, más tiros, más minutos y la oportunidad de liderar desde el perímetro en una competición tan importante como la Euroliga.

¿Qué gana Dubai Basketball?

El fichaje encaja en los planes Euroliga de Dubai Basketball: buscar legitimidad a través del talento con sello NBA. Dubai quiere dejar huella desde su temporada inaugural en la máxima competición continental: competir por jugadores cotizados, elevar el nivel de la liga y, a medio plazo, tender puentes hacia competiciones de rango superior, la NBA Europa es su objetivo final real.

Qué aporta Matt Ryan en todo esto:

Reputación NBA inmediata

inmediata Espaciamiento ofensivo de élite

de élite Versatilidad táctica

Atractivo comercial para un mercado en plena expansión

Parece un movimiento ambicioso que ha pasado de posible rumor a convertirse en la semilla de algo mucho más grande.

Un movimiento perfecto… si Dubai sabe darle el rol adecuado

Dubai Basketball ha firmado una pieza importante que suma calidad, experiencia y un factor diferencial en el perímetro, otro más. Pero no será suficiente con poner un tirador en pista: deberán rodearlo bien, darle confianza y permitirle crecer en un ecosistema donde no tenga que pelear cada posesión como en la NBA… a pesar de Dzanan Musa.