El éxodo de jugadores de la NBA que deciden dejar atrás la aventura norteamericana para continuar su carrera en la Euroliga se ha vuelto significativo en los últimos años. Uno de los jugadores europeos más destacados de la última década, tras ser seleccionado en el puesto 28 del Draft de la NBA de 2018 y disputar 54 partidos con los Brooklyn Nets, decidió dar un giro a su trayectoria y desarrollar su carrera en Europa, pasando por Anadolu Efes, Río Breogán y Real Madrid, hasta convertirse ahora en una pieza clave del proyecto de Dubai Basketball.

Dzanan Musa descartó una importante oferta de Euroliga antes de fichar por Dubai

Dubai comenzó su andadura en la Euroliga con una victoria sobre Partizan Belgrado por 89-76, gracias a los 19 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias de Dzanan Musa. El escolta bosnio habló con Mozzart Sport tras un debut soñado con su nuevo equipo, después de su salida del Real Madrid. Curiosamente, Partizan había luchado durante el verano por asegurarse los servicios de Musa, pero el jugador de Bihać finalmente se inclinó por el ambicioso proyecto de Dubai.

“Hubo deseos y opciones de fichar por Partizan, fuimos sinceros por ambas partes; hablamos un par de veces (diálogo entre Musa y Ostoja Mijailovic, presidente de Partizan), pero simplemente me gustó más Dubái y decidí venir aquí. Mis respetos al Partizan y les deseo todo lo mejor. Nos vemos en Belgrado”, explicó Musa.

Dzanan Musa afronta su sexta temporada en la Euroliga, tras sus etapas previas en Cedevita Zagreb, Anadolu Efes y tres temporadas con el Real Madrid. Llega como una de las figuras más destacadas de esta edición e incluso se perfila como un candidato a seguir de cerca para el MVP de la competición. En pocas semanas, Musa se ha convertido en la estrella indiscutible del proyecto de Dubai y buscará protagonizar actuaciones que lleven al equipo a consolidarse entre los ocho mejores.

“Creo que podemos ganar a cualquiera” explica Dzanan Musa

“Creo que nuestro equipo tiene el talento y el carácter para ganar a cualquiera, pero también debemos entender que la Euroliga es una competición en la que se puede perder cualquier partido. Nos lo tomamos en serio y jugamos como si fuera la final. Ahora nos preparamos para el próximo partido y estamos muy contentos de haber empezado con una victoria”, dice Musa tras la primera victoria ante Partizan Belgrado.

La primera salida de Dubai en la Euroliga será como visitante ante el AS Mónaco, subcampeón de la competición, liderado por el tándem estrella de Mike James y Nikola Mirotic. Posteriormente, el equipo viajará a Atenas para medir fuerzas contra Olympiacos y, el 14 de octubre, volverá a la carretera para enfrentarse a Fenerbahce.