La temporada pasada del Real Madrid Baloncesto estuvo marcada por cierta espesura en el juego. Además, fichajes como Dennis Smith Jr, Xavier Rathan-Mayes o Serge Ibaka no acabaron de carburar. A pesar de ello, se compitió hasta el final en Euroliga frente a un potente Olympiacos y se conquistó la ACB.

Un Real Madrid Baloncesto en apuros podría echar de menos a un ex

El Real Madrid Baloncesto no ha comenzado bien la temporada. Primero sufrieron el batacazo de la Supercopa Endesa y, posteriormente, una dura derrota en su debut Euroliga, con el que a priori era un rival asequible, Virtus Bolonia. El equipo tiene serios problemas en la generación exterior, sobre todo sin un Theo Maledon fuera por problemas físicos. Mientras tanto, a unos kilómetros de Italia, Xavier Rathan-Mayes sigue poniendo los dientes largos a los seguidores madridistas.

La afición del Real Madrid Baloncesto tuvo que ver como su equipo tenía dificultades para generar, tanto mediante sistema, como a través de fogonazos desde el talento. Sin embargo, en Atenas, en todo un OAKA, Xavier Rathan-Mayes hacía 28 de valoración en 24 minutos de juego. Además, con 18 puntos y, nada más y nada menos, que 8 asistencias, una performance impresionante en la creación de juego. Su equipo sucumbió ante el gigante griego, pero no sin dar guerra. Los bávaros perdieron tres cuartos de 1 y uno de 5. Un duelo muy igualado en un escenario complejo.

¿Necesita Sergio Scariolo un escolta anotador para competir por la Euroliga?

El propio técnico del Real Madrid confirmó los rumores que había sobre la mesa. Los blancos se encuentra aún atentos al mercado. Cerca estuvieron de cerrar a Jordan Loyd, que acabó poniendo rumbo a Anadolu Efes. También tantearon a Monte Morris. Por ello, parece claro que desde la dirección técnica del Real Madrid Baloncesto consideran que falta una pieza en la generación de juego. Próximamente, se verá si acaban encontrándola fuera. Por el momento, tendrán que ver como el que fuera su jugador, Xavier Rathan-Mayes, se destapa en ese rol con su equipo.