La Euroliga levanta el telón con veinte equipos dispuestos a pelear por el trono continental que hoy ocupa el Fenerbahce, campeón vigente, y que se pondrá en juego en la Final Four de mayo de 2026 en Atenas. El Real Madrid afronta el reto con una plantilla confeccionada para volver a lo más alto —pese al tropiezo en la final de la Supercopa— y bajo el mando de Sergio Scariolo, encargado de guiar un proyecto cargado de ambición.

¿Cuándo es el Virtus Bologna vs Real Madrid de Euroliga de baloncesto?

El 30 de septiembre marcará el regreso de Sergio Scariolo y su Real Madrid a la Euroliga, en un escenario muy especial para el técnico italiano: el histórico pabellón de Bolonia, que conoce bien de su etapa en el club. El conjunto blanco debutará oficialmente en la máxima competición continental frente a la Virtus, en el Paladozza Arena, a las 20:45 horas, en el que será el último duelo de la primera jornada.

Se enfrentan dos equipos con objetivos muy distintos. La Virtus Bolonia, dirigida por Dusko Ivanovic, aspira a asegurar un puesto entre los ocho mejores de la Euroliga, mientras que el Real Madrid busca estar en la Final Four y se perfila como uno de los principales candidatos a levantar el título en Atenas. El duelo entre Virtus y Madrid deja un balance favorable para los blancos: 6 victorias frente a 4 derrotas desde el año 2000, incluidas las dos victorias del conjunto español en la pasada temporada.

Tras el debut en Bolonia frente a la Virtus, el equipo de Sergio Scariolo regresará a Madrid para enfrentarse al Olympiacos el 2 de octubre a las 20:45 en el Movistar Arena, correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga, antes de iniciar su participación en la Liga Endesa el 5 de octubre contra el Gran Canaria.

That monday smile… just waiting for @EuroLeague tomorrow 😌⚡️ pic.twitter.com/AQd8xVxxhe — Virtus Bologna (@VirtusBo) September 29, 2025

¿Dónde ver Virtus vs Real Madrid de Euroleague?

Toda la Euroliga podrá seguirse en Movistar+, ya sea a través de sus canales temáticos de Deportes o, en algunos casos, por #Vamos. El duelo entre Virtus Bolonia y Real Madrid se emitirá en directo por Movistar Deportes 2 el martes 30 de septiembre a partir de las 20:25 horas.

Duelo inicial que será arbitrado por Mehdi Difallah, Gytis Vilius y Steve Bittner, llegan con la ausencia en el Real Madrid de Théo Maledon, siendo duda en Virtus Brandon Taylor y Nicola Akele.

Últimos partidos del Real Madrid de baloncesto