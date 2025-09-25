El Real Madrid se enfrenta a un arranque de temporada especialmente exigente, con el aliciente de ver el debut de Scariolo en el banquillo en el primer título del curso con la Supercopa Endesa. El técnico italiano tendrá que echar mano de sus fichajes para poder ser competitivos y empezar a ganar. Uno de ellos, que ha sido una grata sorpresa en la pretemporada, tiene una historia de superación que cabe destacar.

Una lesión de gravedad que superó Chuma Okeke antes del Real Madrid

Chuma Okeke, seleccionado por Orlando Magic en el puesto 16 del Draft de 2019, sufrió desde su llegada a la NBA una serie de problemas físicos que condicionaron sus primeras temporadas. Una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en 2019 lo mantuvo alejado de las canchas durante casi 18 meses, retrasando su debut profesional. Más adelante, en diciembre de 2022, se sometió a un procedimiento artroscópico en la rodilla izquierda para reparar el cartílago dañado, lo que lo dejó fuera de varios partidos y generó dudas sobre su carrera deportiva.

A pesar de estos contratiempos, Okeke volvió a demostrar su mejor nivel, consolidándose como un jugador valioso para Orlando Magic en la NBA. Durante la temporada 2021-2022 disputó 70 de 82 partidos, promediando 8,6 puntos, 5 rebotes y 1,4 robos por encuentro como sexto hombre. Su capacidad para mantener un rendimiento competitivo tan alto después de las lesiones es algo que dejó perplejo a todos.

El rendimiento de Chuma Okeke en el Real Madrid

Chuma Okeke ha comenzado su etapa en el Real Madrid con expectativas altas gracias a su perfil físico y técnico, forjado en la NBA y en la NCAA. El ala-pívot ha demostrado que puede actuar como ‘cuatro’ moderno, abrir el campo con el tiro exterior y aportar cerca del aro. En la plantilla de Scariolo, el estadounidense puede consolidarse como un jugador de rotación fiable y atractivo para ACB y Euroliga.

El debut de Okeke en pretemporada ha dejado buenas sensaciones, aunque su último encuentro dejó algunas dudas contra Río Breogán. Sin embargo, el interior ha sido fundamental en el Torneo Costa del Sol ante Unicaja, firmando 10 puntos y 14 rebotes para 23 de valoración, siendo nombrado MVP del encuentro y clave para la remontada.

Un dato que buscará repetir Chuma Okeke en el Real Madrid

Chuma Okeke mostró un rendimiento notable desde la línea de tres durante la temporada 2022-23 en la NBA, alcanzando un 41% de acierto, una cifra que muestra el perfil de ala-pívot moderno que puede llegar a ser. Esta capacidad de abrir el campo le permitió aportar al equipo tanto en ataque como generando espacios para sus compañeros, consolidando un papel que intentará repetir ahora en el Real Madrid.