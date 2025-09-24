La Supercopa Endesa es el primer torneo oficial del baloncesto español cada año. Como cada campaña, los mejores combinados de la ACB se reúnen en esta cita para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso. A pesar de ser un título y oficial, los equipos están poco rodados y eso siempre puede dar lugar a muchas sorpresas. Seguro que Valencia Basket, Unicaja de Málaga, La Laguna Tenerife y Real Madrid tienen ganas de que sus proyectos comiencen tocando metal. Este año, sin comparecencia del Barça Basket.

¿Cuándo es la Supercopa de baloncesto de Liga Endesa?

La llegada de la competición oficial para los grandes de la Liga Endesa ACB supone una primera prueba de fuego para ver a sus nuevas incorporaciones en torneo oficial. Por ello, las aficiones siempre tienen puesta una cruz sobre la fecha en la que tiene lugar la Supercopa de baloncesto. En esta ocasión tendrá lugar el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, siendo el sábado las semifinales y el domingo la final.

Sábado 27: Semifinal “A”- 18:00 / Semifinal “B”- 21:00

Domingo 28: Final a las 19:00

¿Quiénes juegan la Supercopa Endesa?

La Supercopa Endesa de baloncesto es un torneo que disputan cuatro equipos. Este año, los que se ganaron la pasada campaña el derecho a participar, son, casi todos, proyectos que se están iniciando. Por un lado, del cuadro, el Real Madrid llega en un momento incipiente de su nueva etapa. Los madridistas han hecho un lavado de cara en despachos, banquillo y plantel. La Laguna Tenerife, su rival, a pesar de haber perfilado el roster, sigue una línea muy continuista.

⏳ ¡Quedan 2⃣ días para que la #SupercopaEndesa desembarque en Málaga!



Y… hoy recordamos cómo 𝙫𝙞𝙫𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 la última vez que el primer título de la temporada se luchó en corazón del Carpena.



¿Estáis preparados? 😎



🔗 https://t.co/niJt2SQk3X pic.twitter.com/Tlc95OkA9E — Liga Endesa (@ACBCOM) September 24, 2025

Los otros dos conjuntos participantes, Valencia Basket y Unicaja de Málaga, también están en un estadio inicial de sus proyectos. Los valencianos tienen una línea más continuista respecto al pasado curso, pero la construcción del nuevo estadio y su participación Euroliga tienen clara influencia en las perspectivas de futuro. Los malagueños siguen viviendo el sueño en el que les tiene sumidos Ibon Navarro, pero el verano ha supuesto un cambio drástico en el plantel, gran parte de los pesos pesados han dicho adiós.

Semifinal “A”: Unicaja de Málaga vs Valencia Basket

Semifinal “B”: Real Madrid vs La Laguna Tenerife

¿Dónde ver la Supercopa Endesa de baloncesto?

Muchas son las novedades sobre el parquet en esta Supercopa Endesa, pero no todas tienen que ver con el baloncesto propiamente dicho. Esta edición de la competición supone el arranque de las emisiones de DAZN de todo el baloncesto ACB. Además, en este caso, la compañía trae novedades en lo que a la retransmisión se refiere, ya que, en este primer torneo, las dos semifinales serán en abierto. Las aficiones de Real Madrid, La Laguna Tenerife, Valencia Basket y Unicaja de Málaga, podrán disfrutar esos primeros duelos de forma totalmente gratuita.