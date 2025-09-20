Con el inicio de la nueva temporada de la Liga Endesa ACB, los aficionados al baloncesto español ya se preparan para disfrutar de otra campaña llena de emoción y sorpresas. El título por parte del Real Madrid no impidió una revolución, Baskonia y Barça Basket sufren un lavado de cara, la era Ibon Navarro parece vivir turbulencias… Sin duda, alicientes más que suficientes para no perderse una campaña realmente competitiva.

En este contexto de inicio de campaña surge una pregunta clave para los seguidores del baloncesto en España: ¿Dónde podrán ver los partidos de la Liga Endesa en la temporada 2025-2026?

¿CUÁNDO EMPIEZA LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO 2025-2026?

La temporada de Liga Endesa ACB para los combinados que militan en la competición tendrá su arranque el fin de semana del 4 y 5 de octubre. Con el partido inaugural entre Unicaja de Málaga y Sürne Bilbao Basket a las 18:00 de la tarde. El primer choque del torneo tendrá como aliciente ver a Pantzar contra su nuevo equipo, pero habrá muchos más encuentros con ‘picante’.

Los mejores partidos de la jornada 1

Valencia Basket vs Barça Basket

Real Madrid Baloncesto vs Dreamland Gran Canaria

Baxi Manresa vs La Laguna Tenerife

🫡 Se acabó la espera…



¡Estas son las FECHAS Y HORARIOS de la JORNADA 1⃣ de la #LigaEndesa 2025-26!



La temporada empieza en @DAZN_ES por todo lo alto con auténticos PARTIDAZOS.



¿Seguimos destapando hojas del calendario? 😬 pic.twitter.com/AXPHru8NNA — Liga Endesa (@ACBCOM) September 9, 2025

La última jornada de la competición tendrá lugar el día 29 de mayo. Con la llegada de junio, la Liga Endesa ACB se despide de su temporada regular y comenzarán los playoffs. La competencia cada campaña es mayor y conjuntos como UCAM Murcia, Baxi Manresa, Joventut de Badalona… Aprietan más y más cada curso.

¿DÓNDE VER LA LIGA ENDESA ACB EN ESPAÑA 2024-2025?

Una de las noticias más sonadas de esta temporada es la relativa a la emisión de la Liga Endesa. La ACB y Movistar Plus separarán sus caminos tras varios cursos al frente de las retransmisiones. En este sentido, será DAZN el que comercialice la competición a través de su app. Por lo que cualquier aficionado que quiera seguir el torneo deberá suscribirse a uno de sus planes.

🫡 Y aquí esta lo que todos estabais esperando…



¡Habemus CALENDARIO COMPLETO con FECHAS Y HORAS de toooooooodos los partidos de la #LigaEndesa 2025-26!



Saca papel y boli, que este año en @DAZN_ES… nos vamos a divertir 😌



🔗 https://t.co/DVfgDYLNNY pic.twitter.com/4DI3KIQwvq — Liga Endesa (@ACBCOM) September 9, 2025

¿CUÁNTO HAY QUE PAGAR POR VER LA ACB DE BALONCESTO EN ESPAÑA?

Poder ver el regreso de Ricky Rubio, el superequipo conformado por el Real Madrid, el baloncesto vertiginoso de Pedro Martínez y su Valencia Basket o el rigor táctico que viene caracterizando a La Laguna Tenerife, será posible con la suscripción al plan de baloncesto de la plataforma DAZN. El precio es de 9,99 al mes por 12 meses, 14,99 al mes sin permanencia o 109,99 si se paga el año por adelantado. El paquete incluye las tres competiciones ACB: Liga Endesa, Supercopa y Copa del Rey, así como la NBA.

Plan anual con pago mensual: 9,99€ / mes durante 12 meses

Plan mensual sin permanencia: 14,99€ / mes

Plan anual en un único pago: 109,99€