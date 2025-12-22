Que la salida de Castañeda de Unicaja era un hecho. Tras no cumplir las expectativas, el conjunto malagueño ha optado por una cesión a otro equipo de la Liga Endesa. Castañeda jugará en el Hiopos Lleida hasta final de temporada. El escolta estadounidense afronta así su segunda gran oportunidad para cumplir y demostrar en una de las mejores ligas de Europa. La apuesta es arriesgada. Gerard Encuentra es un técnico joven, pero con mucho carácter; ya existen perfiles similares en la plantilla y las últimas oportunidades de mercado en Lleida no han salido especialmente bien. La pregunta es clara: ¿romperá la norma Castañeda?

Castañeda–Agada–Batemon, un balón para dominarlos a todos en Hiopos Lleida

La temporada de Lleida arrancó como un tiro. El equipo se colocó rápidamente con cuatro victorias, Caleb Agada sorprendió por su impacto inmediato y Batemon demostró que el esfuerzo del club por renovarlo no había sido un error. Ejim generó dudas, aunque estas se trasladaron pronto a Málaga, donde todavía se preguntan el porqué de su decisión. Ahora el contexto es muy distinto. Batemon no ha disputado los dos últimos partidos, Agada parece atravesar un bache en su juego y Ejim se encuentra demasiado solo.

¿Es otro generador la solución? Es cierto que a Lleida no se le puede reprochar falta de competitividad. Compiten siempre. De hecho, puede dar la sensación de que en muchos partidos les ha faltado un pequeño plus final para tumbar al rival. Sin embargo, los números ofrecen otra lectura: 99, 107, 89, 93 y 88. En las cinco derrotas consecutivas, el rival ha superado siempre los 85 puntos, una cifra inasumible. Con la llegada de Castañeda, el equipo gana anotación, pero está por ver si eso es lo que realmente necesita para dar ese salto competitivo o si el problema pasa más por elevar el nivel defensivo.

No quieren un déjà vu: el caso Van der Vurst en la retina del Barris Nord

Por estas mismas fechas, hace ahora un año, el Lleida intentó aprovechar una oportunidad de mercado incorporando a un joven Van der Vurst, sin protagonismo en la Penya. Tras un gran año en Palencia, había dado el salto a la EuroCup con Badalona. Falto de confianza, buscó una salida que parecía ideal para ambas partes. Sin embargo, el Barris Nord y Gerard Encuentra pronto detectaron que había gato encerrado. Más allá de un único partido convincente, el jugador no entró en la rotación y terminó saliendo por la puerta de atrás pocos meses después.

Imagina anotar 1⃣1⃣ puntos, repartir 1⃣0⃣ asistencias y terminar con 1⃣8⃣ de valoración la primera vez que defiendes los colores de tu nuevo equipo y, encima, lo haces delante de tu nueva familia 👀



Pues es real…

¡Así ha sido el ilusionante estreno del nuevo director de juego… pic.twitter.com/1vtjBB6QdA — Liga Endesa (@ACBCOM) December 15, 2024

El caso de Castañeda presenta ciertos paralelismos. Grandes expectativas en Málaga que no se han cumplido. El motivo es incierto, de esos que nunca se llegan a conocer del todo: exigencia táctica, capacidad de esfuerzo, contexto del equipo. Los números son claros: 3,7 puntos, 2,1 asistencias y 12:50 minutos de media en 14 partidos. La realidad es que Lleida vuelve a apostar fuerte por un jugador con el que otro equipo de la Liga Endesa ha quedado insatisfecho, confiando esta vez en que el desenlace sea diferente.