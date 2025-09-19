El presente mercado de fichajes ACB ha sido uno de los más movidos de los últimos años. Varios de los combinados han incorporado piezas que ya están brillando con sus respectivas camisetas. Will Clyburn con los colores del Barça Basket, Chuma Okeke representando al Real Madrid, Isaiah Wong en Gran Canaria o Ricky Rubio en su regreso a casa con Joventut de Badalona, ya hacen las delicias de sus aficionados.

Ni Real Madrid, ni Barça Basket, Ricky Rubio y el Joventut de Badalona se llevan todas las miradas

Real Madrid y Barça Basket acostumbran a copar muchas miradas en el panorama ACB. Los dos gigantes mueven una masa social. El poderío económico suele llevar a grandes estrellas a vestir sus camisetas. Sin embargo, en este caso, un jugador de la talla de Ricky Rubio opaca a muchas otras grandes figuras. El de Masnou es uno de los nombres más importantes de la historia del baloncesto en España. No obstante, más allá del caché o del afecto que se le pueda tener, su arranque con el Joventut de Badalona habla por sí mismo.

😀 Bona nit, penyer@s! Demà buscarem la FINAL de la Lliga Catalana! #CityOfBadalona pic.twitter.com/Hle1ottGLi — Club Joventut Badalona (@Penya1930) September 18, 2025

Ricky Rubio regresaba al Joventut de Badalona tras una segunda etapa en el Barça Basket algo gris. Si bien su nivel no fue malo, estaba lejos de esa estrella NBA que un día se vio. A pesar de ello, parece que al catalán le está sentando bien su vuelta a casa. En el partido amistoso frente a La Laguna Tenerife ya dejó 14 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para 23 de valoración en tan solo 20 minutos de juego. Su actuación parecía ya difícil de superar, pero es que frente a Morabanc Andorra sumó 13 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para 28 de valoración en 15 minutos jugados.

Un partido especial para Ricky Rubio

La Lliga Catalana está sirviendo para ver rodar a varios de los equipos de la comunidad autónoma. La jornada 3 del torneo regala un duelo entre dos conocidos equipo catalanes de la ACB, Barça Basket y Joventut de Badalona. En el choque, Ricky Rubio se reencontrará con el otro club de sus amores, con el que ganó una Euroliga y por el que apostó en su regreso a Liga Endesa. Muchos ya ansían ver si su nivel se mantendrá ante un equipo de la zona Euroliga.