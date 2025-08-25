El Joventut Badalona regresa a la acción con una plantilla cargada de ilusión y la creación de un Big3 que promete dar espectáculo: Ante Tomic, Ricky Rubio y Sam Dekker serán los líderes del equipo esta temporada. El debut en pretemporada del conjunto de Liga Endesa se producirá el próximo 4 de septiembre en Sant Julià de Vilatorta, enfrentándose al Hiopos Lleida. Mientras tanto, el equipo trabaja y ultiman la incorporación de un último fichaje que complete la plantilla.

Joventut Badalona trabaja en el fichaje de un alero

Ricky Rubio, Ludde Hakanson, Cameron Hunt y Simon Birgander son los cuatro refuerzos llevados a cabo por la Penya durante el verano, con las importantes renovaciones de Yannick Kraag y Sam Dekker. Jordi Martí, director deportivo verd-i-negre ha dado forma al roster de Dani Miret y busca en estos momentos un último fichaje para el puesto de tres.

En el primer día de entrenamientos, Dani Miret se mostró contento con la plantilla que ha construido la Penya, aunque destacó la necesidad de incorporar un alero que aporte equilibrio en la rotación. Con la llegada de Isaac Nogués descartada, el equipo aún trabaja en cerrar la incorporación de un último jugador que permita ampliar el roster y dotar al banquillo de mayor profundidad.

Ricky Rubio necesitará 60 días

El inicio de la pretemporada del Joventut Badalona deja una de sus imágenes más esperadas: el regreso de Ricky Rubio a las pistas. Aunque recientemente se le pudo ver en la grada durante el España vs Francia, el base del Masnou se ha vuelto a enfundar la camiseta de la Penya. Rubio regresa al club que lo vio crecer tras su salida en 2009 rumbo al Barça Basket y una extensa etapa en la NBA, donde jugó entre 2011 y 2023 con Timberwolves, Jazz, Suns y Cavaliers.

Dani Miret también ha hablado de la vuelta de Ricky Rubio a las pistas, considerando que, según los preparadores físicos del club de Badalona, el histórico base español necesitará 60 días para llegar a un nivel físico óptimo. El último encuentro oficial de Ricky Rubio fue ante el Real Madrid el 2 de junio de 2024 cuando vestía la camiseta del Barça.

