Estas ventanas FIBA están sirviendo para que muchos clubes de ACB y Primera FEB salgan al mercado en busca de refuerzos para este segundo tramo de la temporada. En la reestructuración que está llevando a cabo el HLA Alicante, el siguiente fichaje en el perímetro puede aportar mayor presencia y nivel al equipo, con el objetivo claro de lograr el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Yasiin Joseph, nuevo fichaje del HLA Alicante

El HLA Alicante ha hecho oficial la incorporación de Yasiin Joseph para reforzar su dirección de juego tras las recientes salidas en el perímetro que ha sufrido el conjunto de Rubén Perelló. El base, con doble nacionalidad marroquí y canadiense, llega procedente del Alba Fehérvár de la liga húngara, donde esta temporada ha disputado 18 partidos con medias de 8,7 puntos, 3,8 asistencias y 10,4 de valoración por encuentro.

Formado en Carleton University, dio el salto a Europa en 2020 y ha competido en Países Bajos, Francia, Hungría y Alemania. En su etapa universitaria llegó a promediar 15,3 puntos y 4 asistencias en su mejor curso, mientras que en el baloncesto profesional ha destacado por su capacidad para generar juego y su regularidad, entrando incluso en el mejor quinteto de la liga neerlandesa en 2021.

La reestructuración del HLA Alicante continúa con Yasiin Joseph

El debut de Yasiin Joseph podría producirse tras el parón por las ventanas FIBA, siempre que complete su adaptación y esté disponible físicamente, con opciones de entrar en la convocatoria para el próximo compromiso liguero frente al Leyma Coruña. Según ha informado el club, la idea del cuerpo técnico es integrarlo de forma progresiva en la rotación, compartiendo la dirección con Jordan Bone para elevar el ritmo ofensivo en un tramo clave del calendario.

El HLA Alicante está acometiendo una clara reestructuración de plantilla para la segunda parte de la temporada, marcada por las salidas en el puesto de base y la llegada de nuevos refuerzos exteriores. Con un balance positivo de 12-9 y situado en la séptima posición, el objetivo del club es consolidarse en puestos de playoff y pelear por el ascenso, apostando por más generación ofensiva y mayor profundidad en la dirección de juego.

Números de Yasiin Joseph esta temporada