Los equipos de Primera FEB están aprovechando estas semanas de parón internacional para reforzar sus plantillas de cara a la segunda parte de la temporada, cuando todos los objetivos están en juego y un fichaje de calidad puede suponer un salto cualitativo. El HLA Alicante es uno de los clubes que ha rastreado el mercado y ya ha confirmado una salida, a la espera de nuevas incorporaciones.

HLA Alicante confirma la salida de Tucker Richardson

Tucker Richardson ha concluido su etapa en el HLA Alicante tras llegar a un acuerdo mutuo para rescindir su contrato antes de que finalice la temporada. El jugador estadounidense, que llegó al equipo el pasado mes de octubre, se marcha después de haber disputado un total de 17 partidos, en los que promedió 6,1 puntos, 3,7 rebotes y 1,8 asistencias por partido.

Tras concluir su etapa en la Primera FEB, el futuro de Tucker Richardson ya está definido: se incorpora ahora al KTP Basket de Finlandia, donde ya había dejado huella con el BC Nokia en la temporada 2023-2024, logrando el campeonato y registrando promedios destacados en la competición.

La revolución de HLA Alicante tras Tucker Richardson

La salida de Tucker Richardson del HLA Alicante abre un periodo de cambios importantes en el equipo. Tras su rescisión de contrato, tal y como ha avanzado el medio Todo Alicante, el club busca ajustar su plantilla para mejorar los resultados, y se espera que no sea el único jugador en abandonar la entidad durante las próximas semanas, mientras la dirección deportiva analiza nuevas incorporaciones que puedan incrementar el rendimiento del equipo.

Esta reestructuración de la plantilla llega después de la abultada derrota ante Hestia Menorca por 58-76, que evidenció las carencias del conjunto dirigido por Rubén Perelló. Con el parón de la Primera FEB por las ventanas FIBA, el HLA Alicante tendrá tiempo para evaluar el mercado y buscar nuevos fichajes que ayuden a revertir la caída en la clasificación, en la cual el equipo ocupa actualmente la séptima posición con un balance positivo de 12-9.

Números de en Primera FEB con HLA Alicante