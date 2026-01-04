El baloncesto chino también ha tenido repercusión en el mercado de la Primera FEB. Un equipo con altas aspiraciones de ascenso a la ACB, como el HLA Alicante, ha sufrido una baja importante tras la activación de la cláusula de salida de uno de sus jugadores. Esto ha obligado al conjunto alicantino a actuar con rapidez y a buscar un fichaje que pueda cubrir la pérdida con garantías.

Jordan Walker a China y fichaje de Eddy Polanco en HLA Alicante

El HLA Alicante ha protagonizado un movimiento importante en el mercado de la Primera FEB con la salida de Jordan Walker, una de sus estrellas y máximo anotador, quien ha abonado su cláusula de salida para iniciar una nueva etapa en China. La marcha del base estadounidense supone una baja sensible para el equipo, que hasta el momento promediaba 16,8 puntos, 3 rebotes y 3,2 asistencias por partido.

Para cubrir la ausencia de Jordan Walker, el club ha actuado rápidamente en el mercado e incorporado a Eddy Polanco, escolta dominicano con amplia experiencia en la categoría y que ya había trabajado bajo las órdenes de Rubén Perelló en Almansa. Polanco llega procedente de los Indios de San Francisco, con promedios de 16,1 puntos, 2,4 rebotes y 3,6 asistencias por encuentro.

El reto de HLA Alicante tras la salida de Jordan Walker y el nuevo fichaje

La activación de la cláusula de salida de Jordan Walker supone un desafío económico y deportivo para el HLA Alicante, ya que el club recibe una inyección importante para su presupuesto, pero pierde a uno de sus referentes. Esta situación obliga a Rubén Perelló a reajustar el perímetro para mantener el nivel competitivo del equipo y a integrar a Eddy Polanco en la dinámica cuanto antes. En su debut, el dominicano disputó 24 minutos en la derrota contra Menorca, sumando 13 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

Actualmente, HLA Alicante ocupa la tercera posición tras 14 jornadas, con un balance de 10 victorias y 4 derrotas, a solo dos triunfos del liderato, lo que mantiene intactas sus aspiraciones de luchar por el ascenso a la ACB. La salida de Jordan Walker y la incorporación de Eddy Polanco no alteran el objetivo del club, que sigue siendo mantenerse en la élite del baloncesto nacional.

Plantilla HLA Alicante 2025/26

Entrenador: Rubén Perelló Paricio

Bases: Sebastian Aris Ceccardi, Michael Torres Cuevas, Sergio Antonio Llorente Paz

Escoltas: Eddy Rafael Polanco Tavarez, Tucker Allen Richardson

Aleros: Alejandro Jorda Rodriguez, Unai Mendicote Rubio, Jean Marc Mwema

Ala-Pívots: Deng John Geu, Ismael Tamba Villen

Pívots: Boubacar Coulibaly, Kevin Ricki Larsen