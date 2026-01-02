Cuatro equipos, entre ellos los Warriors, podrían posicionarse sobre Michael Porter Jr. si llegara a estar disponible por parte de los Nets…

Los equipos interesados en Michael Porter Jr.

Candidato cada vez más creíble al All-Star Game en el Este, aunque asegura no pensar (demasiado) en ello, Michael Porter Jr. podría sin embargo terminar la temporada lejos de Brooklyn. De hecho, Jake Fischer indica que cuatro equipos podrían intentar adquirirlo antes de la “trade deadline”: los Bucks, los Bulls, los Pistons y los Warriors.

Si Detroit, líder de su conferencia, no habría llamado (¿todavía?) a los Nets para informarse, Golden State habría mantenido por su parte discusiones internas para hablar del caso (¿además del caso Anthony Davis?).

El rumor de Milwaukee viene, por su parte, a confirmar lo que escribía The Athletic un poco antes en la semana: “MPJ” es uno de los nombres a vigilar en Wisconsin, donde Giannis Antetokounmpo espera desesperadamente ayuda.

Comenta @JakeLFischer que los Warriors discutieron internamente la posibilidad de traspasar por Michael Porter Jr.



El alero de Nets en su primera temporada en la liga cómo primera espada ofensiva está promediando 25.8 puntos, 7.5 rebotes y 41% en triples en 9.2 intentos.



¿Cómo… pic.twitter.com/ofZ177ZHLn — GSWL (@WarriorsLatam_) January 1, 2026

La postura de Brooklyn sobre Porter Jr.

Sin embargo, Jake Fischer añade que los dirigentes de Brooklyn no serán especialmente vendedores, estando más bien dispuestos “a escuchar ofertas” en lugar de “buscar activamente traspasar” a Michael Porter Jr.

Según @JakeLFischer hay que estar atentos a Detroit Pistons por un posible traspaso de Michael Porter Jr. pic.twitter.com/tWLWJU8pn7 — The Night MVP (@TheNightMVP) January 1, 2026

Aunque termine la temporada en los Nets, el campeón con los Nuggets en 2023 podría sin embargo encontrarse en un intercambio durante el verano. En plena racha, está promediando 25.8 puntos, 7.5 rebotes y 3.3 asistencias esta temporada (con 50% en tiros de campo, incluido 41% en triples), mientras que su equipo (10-21) es solo 13º en la Conferencia Este.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.