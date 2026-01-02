La ‘operación pívot’ en Partizan tiene un episodio más. La marcha de Željko Obradović y la llegada de Joan Peñarroya no sería el único cambio drástico del equipo. Las disputas internas presagian cambios y el adiós de Tyrique Jones es prácticamente un hecho. Todo ello, con Olympiacos y Barça Basket ojo avizor con un center.

Partizan Belgrado, Barça Basket y Olympiacos, a por un pívot Euroliga

La necesidad de Partizan de dar puerta a Tyrique Jones, hizo que el pívot fuese ofrecido a un Barça Basket que, por entonces, tenía avanzado a Chris Silva. Sin embargo, Olympiacos se metió por medio y acabó llevándose al polémico jugador, aunque aún no es oficial. Además, los culés parecían perder fuelle con Chris Silva, ya que la secretaría técnica serbia lo había elegido como sustituto del center para Joan Peñarroya. Ahora, Tonye Jekiri lo cambia todo.

Cuando parecía que el Barça Basket se había quedado sin pívot por la avidez de Partizan con Chris Silva, llegó Fenerbahce y se lo acabó llevando. Los serbios no han perdido el tiempo desde entonces. Acorde a las informaciones del prestigioso insider Euroliga, Andrea Calzoni, Tonye Jekiri es el nuevo objetivo del equipo de Joan Peñarroya. Mientras tanto, las opciones se van acabando para los culés, a los que ya se les han caído varias posibles operaciones.

Joan Peñarroya y el pívot que necesita

El ex entrenador de Barça Basket y Baskonia hace tiempo que se mueve en la parrilla Euroliga sin mucho éxito. Hasta la fecha, sus etapas no han acabado de ser fructíferas. Partizan es una nueva oportunidad de reconducir su carrera, pero, al igual que sucedió en Barcelona, el contexto de primeras es complejo. El técnico catalán no ha podido confeccionar la plantilla. Sin embargo, Tonye Jekiri podría ser un soplo de aire fresco.

Joan Peñarroya tuvo en el Barça Basket que vérselas sin Jan Vesely. Su cometido fue encajar a Willy Hernangómez y Youssoupha Fall en su esquema, pero tuvo poco éxito. Del entrenador catalán, por su exitoso paso por Burgos, se puede deducir que necesita centers móviles y agresivos cerca de aro para implementar su estilo. Tonye Jekiri ya no tiene la exuberancia de antaño, pero su llegada a Partizan podría darle al ex técnico culé un jugador de una tipología más parecida a la que en su día fue Jasiel Rivero en tierras burgalesas, que Bruno Fernando o Dylan Osetkowsky.