La pasada campaña hubo varios proyectos importantes de la ACB que vivieron reveses. Las marchas en Unicaja de piezas como Kameron Taylor o Tyson Carter, las de Conditt, Joe Thomasson y Homesley en Dreamland Gran Canaria o las de Cameron Hunt o Derrick Alston en Baxi Manresa, rebajaron el techo competitivo de cuadros que tan buenas sensaciones habían dejado en Liga Endesa. No obstante, algo podría cambiar.

Tras un paso fugaz y de poco brillo por Turquía, podría relanzar su carrera en allí donde brilló, en la Liga Endesa ACB

Baxi Manresa, Unicaja de Málaga y Dreamland Gran Canaria vivieron el pasado verano una fuga de talento importante. Sin embargo, en el caso de los canarios, el adiós de su ‘Big3’ dejó un agujero importante que trataron de solventar con Wong, Angola y Labeyrie. Joe Thomasson fue uno de los adioses más importante de la entidad canaria, poniendo rumbo al Tofas turco. Sin embargo, su paso ha sido fugaz.

Acorde a las informaciones del periodista turco Ferhat Yeşiltaş, Joe Thomasson y Tofas Spor Kulübü habrían puesto fin a su relación contractual. El alero americano no venía dejando los guarismos que Covirán Granada, Baxi Manresa y Dreamland Gran Canaria habían disfrutado en Liga Endesa ACB. Por ello, no es de extrañar que justo los aficionados de estos equipos puedan haber comenzado a especular sobre un regreso tras conocerse la información.

¿Joe Thomasson podría regresar a la liga en la que siempre ha brillado?

Los números de Joe Thomasson en Tofas no han sido negativos, pero no de la brillantez de los dejados en otros equipos, especialmente de la Liga Endesa ACB. Su caché se había elevado notablemente tras su brillo en competición europea con Dreamland Gran Canaria, pero este bache, vuelve a rebajar su caché. Con media temporada ya jugada, seguramente, la prioridad será hacer números en estos meses para firmar en verano un contrato importante. Por ello, independientemente de espacio clasificatorio del equipo, su llegada no está descartada, más, sin buyout que pagar.

TOFAŞ, sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki guard Joe Thomasson ile yollarını ayırdı.



Bursa ekibiyle ligde oynadığı 12 maçta; 5.5 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalayan Thomasson, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5.6 sayı ve 2 asist ortalamaları… pic.twitter.com/HNa4OkVLab — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) December 30, 2025

Covirán Granda y Baxi Manresa no viven su mejor momento y no sería de extrañar que sus aficionados se hayan revolucionado con la noticia de rescisión de Joe Thomasson. En Dreamland Gran Canaria, los fichajes vienen dejando buenas prestaciones, pero con menos regularidad que su anterior Big3. A pesar de ello, el alero americano es todo un trotamundos y, tras una carrera con estancias en Rumanía, Polonia, Israel, Grecia… Aventurar un regreso a España solo por su buen hacer aquí, es mucho presuponer.

