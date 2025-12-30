Las tensiones acumuladas en las últimas semanas, marcadas por un rendimiento irregular en la Basketbol Süper Ligi (récord cercano al 7-6) y la falta de continuidad en la competición doméstica, han llevado al Galatasaray a un punto de no retorno. Pese a alcanzar el Round of 16 de la BCL, donde el año pasado ya firmaron una gran campaña, el equipo no ha logrado trasladar esa solidez a la liga local, alimentando la percepción de un proyecto sin identidad clara. Además, la reorganización de la estructura deportiva refuerza la idea de que la etapa actual en el banquillo está agotada. En este contexto de urgencia, el nombre del sustituto empieza a imponerse con fuerza.

Gianmarco Pozzecco, principal candidato para dirigir al Galatasaray

Galatasaray ha decidido actuar. Tras una temporada irregular en liga y un desempeño por debajo de lo esperado en Europa, el club ha identificado a Gianmarco Pozzecco como el candidato ideal para liderar el cambio. Según fuentes del mercado europeo, el técnico italiano es el favorito para asumir el cargo, con negociaciones ya en curso.

Italy's head coach Gianmarco Pozzeco at the end of the game vs. Serbia. Watch the whole thing.



A bit over the top maybe? 💀



(Video from https://t.co/PslltOiYwI TikTok). pic.twitter.com/3Jb9e2DBI0 — HoopsHype (@hoopshype) September 12, 2022

Pozzecco encaja en el perfil que busca la directiva: experiencia al máximo nivel, carácter firme y liderazgo emocional, con capacidad para gestionar equipos en contextos de alta presión. Tras su etapa como seleccionador de Italia y su paso por ASVEL, está disponible y abierto a un proyecto ambicioso. Su llegada permitiría al Galatasaray dar un golpe de timón inmediato y recuperar identidad y competitividad.

La trayectoria de Pozzecco: carácter, resultados y experiencia internacional

La candidatura de Pozzecco se sustenta en una trayectoria sólida y contrastada. Como seleccionador nacional de Italia (2022‑2025), lideró un ciclo de alto rendimiento, intensidad emocional y aprovechamiento máximo de recursos, logrando victorias importantes ante potencias europeas.

En clubes, acumula experiencia en ligas exigentes y entornos de alta presión. En ASVEL Villeurbanne gestionó un vestuario con perfiles Euroliga y la necesidad de resultados inmediatos. Previamente, en Dinamo Sassari, construyó equipos reconocibles por su energía defensiva, ritmo alto y fuerte identidad competitiva. Este bagaje convierte a Pozzecco en un perfil idóneo para Galatasaray: un entrenador que sabe ordenar vestuarios, imponer cultura de esfuerzo y devolver identidad a un proyecto inestable, exactamente lo que necesita el club turco en este momento.