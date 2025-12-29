En el MoraBanc Andorra se avecinan cambios en el perímetro tras una temporada marcada por el bajo rendimiento de algunos exteriores. El club del Principado busca dar un golpe de timón inmediato para mejorar su producción ofensiva y ganar solidez en la dirección de juego, con el objetivo de afrontar con mayores garantías los partidos decisivos en la pelea por la permanencia.

Daryl Macon sería el sustituto de Aaron Best en MoraBanc Andorra

Tal y como ha informado La Central ACB, Daryl Macon se perfila como el elegido para ocupar el lugar de Aaron Best en el MoraBanc Andorra. El escolta estadounidense, con recorrido en el baloncesto europeo y NBA, viene de competir en Grecia con el Maroussi BC, donde está firmando buenos números en ataque, con promedios de 13,8 puntos, 2,6 rebotes y 5 asistencias por partido.

El posible fichaje de Daryl Macon encaja en la reestructuración que prepara el club andorrano, que también contempla la salida de Justin McKoy por bajo rendimiento. Con la lucha por la permanencia muy ajustada y partidos clave por delante, la dirección deportiva busca dar un giro inmediato a la dinámica del equipo apostando por experiencia y capacidad anotadora.

Las diferencias entre Daryl Macon y Aaron Best para MoraBanc Andorra

Esta temporada, Daryl Macon y Aaron Best se están mostrando como dos jugadores con perfiles bastante distintos en la dirección de juego. La diferencia entre ambos se nota mucho en los números: Macon juega unos 26 minutos por partido y promedia 13,8 puntos y 5 asistencias, siendo una de las principales referencias ofensivas del Maroussi BC. También captura 2,6 rebotes y mantiene una buena relación asistencias-pérdidas (2,6), lo que refleja que no solo anota, sino que también organiza.

Aaron Best tiene un rol mucho más limitado. En unos 20 minutos de media aporta 5,8 puntos y apenas 1,3 asistencias, con menor impacto en la creación de juego. Sus tiros llegan sobre todo desde el perímetro, donde firma un 42,9 % en triples, aunque con poco volumen. En rebotes está en cifras similares a Macon (2,3), pero en general sus números reflejan un jugador de rotación, mientras que Macon es alguien llamado a marcar diferencias con balón en las manos.

Los cinco mejores partidos de Daryl Macon esta temporada

Aris BC: 23 puntos, 1 rebote, 3 asistencias

Peristeri: 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias

Olympiacos: 20 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias

Panionios: 17 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias

AEK Atenas: 11 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias