La ACB no se detiene en Navidad y los equipos siguen trabajando para alcanzar sus objetivos. El Casademont Zaragoza, que todavía sueña con estar en la Copa del Rey, quiere realizar modificaciones en su plantilla tras alguna salida dolorosa, como la de Lucas Langarita a la NCAA, y ante la posibilidad de que se produzca alguna más en los próximos días. Para ello, la dirección deportiva ya tiene claro el mensaje del entrenador: hay que fichar.

El llamamiento de Zaragoza tras la salida de Langarita a la NCAA: “Necesitamos refuerzos”

En la previa del próximo compromiso de ACB frente al BAXI Manresa, Jesús Ramírez ha comparecido en sala de prensa para hablar de la salida de Lucas Langarita del Casademont Zaragoza rumbo a la NCAA, donde continuará su formación en la Universidad de Utah. El entrenador ha explicado que la decisión responde a una necesidad deportiva del jugador: “Lucas necesita jugar y dar un paso adelante en su carrera. Tiene mucha calidad y es un proceso normal en un chico joven”.

El técnico maño se ha mostrado comprensivo con la decisión del canterano y entiende el paso que dan muchos jóvenes al dejar Europa para marcharse a Estados Unidos, donde las condiciones deportivas y económicas son más atractivas: “Estoy contento por él y espero que lo haga muy bien. Cambiar de escenario le puede ayudar a rendir como todos creemos que puede rendir”.

El Casademont Zaragoza busca fichajes en el mercado y trabaja en una salida

Tras la marcha de Langarita a la NCAA, Jesús Ramírez ha reconocido ante los medios de comunicación que el club necesita reforzar la plantilla y que la dirección deportiva ya es consciente de ello: “Estamos mirando y explorando el mercado, porque sí que necesitamos algún refuerzo”. De hecho, los dirigentes ya trabajan en la incorporación de un jugador exterior y puede que un interior, si se produce la salida de Joel Soriano.

Eso sí, el técnico fue tajante al marcar las líneas rojas en la política de fichajes: “No vamos a traer a ningún jugador por traer. No es bueno fichar por urgencia ni para rellenar. Si aparece una oportunidad que realmente nos haga mejores, iremos a por ella. Ramírez insiste en priorizar el crecimiento del grupo actual por encima de soluciones precipitadas.

Por otra parte, la etapa de Joel Soriano en el Casademont Zaragoza está cerca de llegar a su fin después de un rendimiento por debajo de las expectativas generadas con su fichaje. El pívot dominicano, cedido por el Valencia Basket, no entra en los planes de Jesús Ramírez y su salida dependerá de que el club taronja encuentre un nuevo destino para el jugador, algo que podría resolverse en los próximos días.

Plantilla Casademont Zaragoza 2025-26

Bases: Trae Bell-Haynes, Marco Spissu.

Escoltas: Miguel González, Joaquín Rodríguez.

Aleros: Santi Yusta, DJ Stephens.

Ala-pívots: Emir Kabaca, Jaime Fernández, Devin Robinson.

Pívots: Joel Soriano, Bojan Dubljevic, Christ Koumadje.