La cantera de Casademont Zaragoza está dando buenos jugadores en los últimos años, incluso algunos llegando a jugar en la máxima competición europea de clubes. Aunque el club apuesta por ellos, hay canteranos que tienen que todavía quemar etapas para consolidarse en el primer equipo. Uno de ellos, que está en plenitud deportiva, se está saliendo en la Liga U22 y muchos piensan que está para aportar más a la entidad.

Lucas Langarita, MVP con Casademont Zaragoza en la Liga U22

Lucas Langarita volvió a ser protagonista en la jornada 4 de la Liga U22, siendo el jugador más determinante de los suyos en la victoria del Casademont Zaragoza. En apenas 15 minutos sobre la pista, el escolta aragonés firmó 18 puntos con sobresaliente 5 de 8 en triples, además de contribuir con seis rebotes y cuatro asistencias.

Su impacto en la competición está siendo inmediato y está llamando la atención en una categoría repleta de jóvenes talentos. Langarita, tras varios partidos con el primer equipo y una cesión a Primera FEB en Oviedo, está alcanzando su madurez deportiva, y prueba de ello es que es uno de los líderes de la generación campeona del mundo sub-19 en 2023.

Los pasos a seguir de Casademont Zaragoza con Lucas Langarita

Desde su llegada al primer equipo del Casademont Zaragoza, Lucas Langarita ha ido viviendo una evolución progresiva, pero no se ha asentado en el primer equipo. Tras destacar en todas las categorías inferiores del club, y sobre todo en torneos internacionales con España, el escolta maño está dando síntomas de jugador más hecho para la élite después de su cesión al Alimerka Oviedo el curso anterior.

La dirección deportiva tomó la decisión con el jugador de que esta temporada estaría compaginando primer equipo con la Liga U22, con esperanzas de verle pronto en ACB con Casademont Zaragoza. Sin embargo, su rendimiento en esta competición de jóvenes promesas ha reabierto el debate en el club de ver qué hacer con el joven jugador: mantenerlo definitivamente en la primera plantilla, cederlo a un ACB o que siga siendo el líder en la Liga U22.

