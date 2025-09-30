El nivel de esta Liga Endesa, ya desde hace años, es realmente elevado. La competición se ha ganado a pulso la etiqueta para muchos de la mejor liga de Europa. Parte de este éxito es la capacidad de desarrollar y atraer talento de sus canteras. Los diferentes combinados que presentan combate en la ACB cuentan con equipos y jugadores en baloncesto formativo excelsos.

A la hora de hablar de las canteras de Liga Endesa que son ejemplos de éxito en el baloncesto formativo, no puede faltar el Real Madrid. Mientras el primer equipo ha configurado un roster espectacular, sus inferiores le hacen justicia. Un U22 con jugadores de la talla de Izan Almansa, lo completan juniors de la máxima élite. Los blancos lograron retener a su gran diamante en bruto, Fabian Kayser, y sumaron piezas realmente interesantes como Egor Amosov, 2009 y 2008, respectivamente.

A la hora de hablar del baloncesto formativo, a nadie se le puede escapar que el otro gigante de la Liga Endesa, aunque su primer equipo no pase su mejor momento, tiene jugadores con un potencial enorme. Integrados en la plantilla de su U22 estarán los jugadores de la plantilla junior, a excepción de Ma Samba Gueye, del 2007. Entre las perlas de las generaciones 2008 y 2009 hay talentos superlativos como Mohamed Dabone, Sayon Keita o Nikola Kusturica. Con menos focos, no hay que perderles la pista, tampoco a Jan Cerdán o Daniel González, que acabó regresando de su breve periplo americano.

No todo es Real Madrid y Barça Basket

Al igual que sucede en ACB, cada vez más equipos se aproximan al nivel de los dos gigantes con un músculo económico impresionante. Un ejemplo bastante esclarecedor es la incorporación de Arturas Butajevas a la plantilla U22 procedente del FC Barcelona. Otro conjunto que está creciendo de forma exponencial en la base es Valencia Basket, gracias a su excelso trabajo en L’Alquería. Noyan Tolan es una de sus grandes perlas.

A la hora de hablar de cantera siempre hay que mencionar la gran joya de la corona de la Liga Endesa, el Joventut de Badalona. El cuadro catalán, tanto en su propia estructura, como con equipos asociados como CB Prat, ha producido altas cotas de talento. Actualmente, han vivido algún adiós doloroso, como el de Ian Platteeuw, pero aún tienen jóvenes talentos en su estructura como Eric del Castillo o Diego Niebla, que a pesar de su hablado coqueteo con el Real Madrid, parece que seguirá de verdinegro.