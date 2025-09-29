Arranca oficialmente la nueva Liga U22, una competición que reunirá a las principales canteras del baloncesto español en dos grupos. Entre los participantes destaca el Barça Basket, que presentará a varios de sus grandes prospects con protagonismo en las categorías cadete, júnior y en el tercer equipo, que ya ha debutado en Copa Catalunya bajo la dirección de Álvaro Salinas, el mismo técnico que liderará también al conjunto blaugrana en esta Liga U22.

Mohamed Dabone y Nikola Kusturica lideran el equipo del Barça Basket U22

El conjunto azulgrana estará liderado por dos de las mayores promesas del baloncesto europeo: Mohamed Dabone y Nikola Kusturica. Ambos jugadores apuntan a convertirse en protagonistas en la élite, con la posibilidad de sumar minutos esta misma temporada en el primer equipo de Liga Endesa a las órdenes de Joan Peñarroya, mientras su progresión es seguida muy de cerca tanto por la NCAA como por la NBA.

Junto a Dabone y al escolta serbio, surge la figura de Sayon Keita, quien ya tuvo minutos con el primer equipo del Barça la pasada temporada y aspira a consolidarse como el tercer pívot por detrás de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. Aunque todo apunta a que en el curso 2026-27 pondrá rumbo a la NCAA, el center africano está llamado a desempeñar un papel importante dentro del engranaje del conjunto U22 azulgrana dirigido por Álvaro Salinas.

La nueva Liga U22 arrancará el 10 de octubre, todavía sin calendario oficial. En este nuevo filial azulgrana aparece la figura de Nil Poza, que asumirá la dirección en el puesto de base tomando el relevo de Raúl Villar. El Barça Basket presume de un notable poderío interior desde la categoría cadete hasta el filial, aunque sufre cierta falta de recursos en el backcourt, un déficit que podría marcar el rendimiento a lo largo de la temporada en sus equipos júnior, de Copa Catalunya y U22.

¿Jan Cerdan tendrá minutos en el U22 del Barça?

Uno de los regresos del verano fue el de Daniel González, incorporado al tercer equipo y al conjunto U22 azulgrana. No obstante, gran parte de las miradas en la cantera culé se centran en Jan Cerdan, que junto a Mohamed Dabone se ha convertido en uno de los grandes focos de atención. Nacido en 2010, ya figura entre los prospects españoles más prometedores para los próximos años, pese a militar todavía en el equipo cadete preferente.

Otro de los nombres a seguir de cerca en este equipo U22 blaugrana es Joaquim Bertrand Boumtje Boumtje, considerado una de las importantes joyas de la cantera del Barça. El joven también ha sido incluido en la preselección de Estados Unidos para la preparación del Mundial U17, confirmando su proyección internacional, en paralelo a sus grandes actuaciones que ya ha creado con diferentes equipos del Barça Basket.

Felicitats a tot l’equip i en especial als nostres jugadors Diego Ferreras, Oriol Filbà, Jan Cerdan, Joaquim Boumtje i Moussa Manel 👏👏👏 https://t.co/nr7529mTIn — Barça Basket (@FCBbasket) January 7, 2025

