El Barça Basket ha reforzado su proyecto de cara a la temporada que viene con fichajes de un perfil distinto al de otros años y con salidas de importanica en la plantilla azulgrana. No obstante, los de Joan Peñarroya, que buscarán ganar un título para no acabar en blanco como el curso anterior, han hecho una incorporación de un jugador joven con una infancia muy ligada al baloncesto que cabe destacar.

Los inicios familiares de Juani Marcos antes del Barça Basket

La familia de Juani Marcos ha sido fundamental en sus primeros pasos en el baloncesto. Desde muy pequeño, el joven base del Barça Basket estuvo rodeado de la ‘naranja‘: su padre, Mariano Marcos, es entrenador con más de 20 años de experiencia; su madre, Mariana Chuda, fue jugadora y entrenadora; y sus hermanas practican el deporte desde niñas. Una familia muy baloncestística que siguen de cerca el crecimiento de Marcos en la ACB.

Juani Marcos ha recordado en declaraciones a la Cadena SER su infancia con el baloncesto: “Desde los dos años y medio llevo con un balón”. Ese apoyo familiar, que le hizo enamorarse del deporte que hoy practica profesionalmente, también ha sido fundamental cuando ha llegado a la élite, donde la exigencia es máxima desde el primer día y ha necesitado de los suyos para superar los buenos y malos momentos.

Los primeros días de Juani Marcos en el Barça Basket

El base argentino ha regresado este verano al Barça Basket tras abonar su cláusula de salida del Bàsquet Girona. El club azulgrana anunció su fichaje por dos temporadas, repescando al jugador que ya había formado parte de su cantera desde 2019. Tras dos años cedido en el Força Lleida y un curso en Girona, Marcos vuelve al Palau Blaugrana con la expectativa de aportar experiencia y juventud a la dirección del juego.

En sus primeros días en el Barça Basket, Juani Marcos sigue integrándose en el vestuario azulgrana y se apoya en veteranos como Laprovittola o Satoransky para integrarse lo antes posible en un equipo élite de Euroliga: “Siempre están ahí, hablamos constantemente”.

La anécdota clave de Juani Marcos cuando era pequeño

Juani Marcos ha recordado que a los 10 años perdió un diente jugando a baloncesto: “Me lo quité y fui a mi padre, que ni sabía qué era y lo tiró. Esa noche el ‘ratoncito Pérez’ no llegó”. Más allá de la anécdota, el base argentino ha destacado que el apoyo de su padre siempre ha sido fundamental en su crecimiento deportivo, incluso en estas pequeñas anécdotas donde no le han quitado las ganas de jugar, sino mejorar y crecer para llegar hasta la élite.