Contra todo y contra todos. Nadie daba un duro por el proyecto culé tras el mal arranque, pero la llegada de Xavi Pascual ha devuelto la ilusión en Barcelona. Defensa y energía han sido la receta para un equipo sentenciado de muerte y que ahora parece uno nuevo. Diez victorias seguidas. ¿Hasta dónde puede llegar esta dinámica? En Turquía intentarán igualar la mayor racha de victorias en Euroliga de los últimos años. Eso sí, siempre que el conjunto culé resista físicamente.

A Turquía entre algodones: Saras recibe a un Barça Basket al límite

No es un partido normal. Ni por las fechas, ni por quien se sienta en el banquillo contrario, ni tampoco por el momento que atraviesa el equipo culé. El Barça Basket llega en el mejor momento de la temporada, pero con la sensación de estar buscando el límite físico de la plantilla. ¿El problema? Que todavía estamos en diciembre. Tras la dinámica positiva, no han tardado en volver las malas noticias. Clyburn cayó lesionado en el duelo ante Baskonia. Puede ser mala suerte o consecuencia de algo que ni siquiera Xavi Pascual puede controlar: el calendario. Vesely volvió, pero al igual que Laprovittola, aún está fuera de forma.

El Barça Basket afrontó una doble-doble jornada de Euroliga. El partido frente a Baskonia fue memorable, pero esos 15 minutos extra en las piernas de los jugadores se acumulan. Aun así, el equipo supo sacar adelante su compromiso en Liga Endesa frente al Joventut de Badalona. Mañana, ante Fenerbahçe, el Barcelona de Xavi Pascual se enfrentará a uno de los grandes retos de este final de año. Después llegarán el viaje a Bilbao tras las fiestas y la visita del Mónaco para cerrar un año que ha tenido de todo.

El mejor Barça Basket desde su salida: Saras se reencuentra con el equipo de sus amores

Vigente campeón de la Euroliga y arrancando un nuevo proyecto en Fenerbahçe. Así recibirá Saras Jasikevicius al Barça Basket. Sin la solidez que le llevó a conquistar el título el año pasado, pero en pleno proceso de construcción de algo similar que vuelva a acercarles a la cima. Quinto en la Euroliga, a solo dos victorias de los culés. La llegada de Horton-Tucker ha obligado al técnico lituano a reinventarse una vez más. Ha perdido a soldados importantes como Marko Guduric y ahora debe encomendarse a versos libres como Wade Baldwin. No es, seguramente, la situación ideal para el exentrenador azulgrana.

Todo ello desemboca en la sensación de que la afición culé vivirá un enfrentamiento ante Saras sin nostalgia hacia el banquillo rival. Xavi Pascual ha devuelto competitividad y energía al vestuario azulgrana. Las bajas y el desgaste físico se suman al factor cancha del Fenerbahçe. Todo apunta a un gran duelo de Euroliga.