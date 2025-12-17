El Barça Basket atraviesa un momento dulce, con resultados positivos y un proyecto liderado por Xavi Pascual que ha vuelto a ilusionar a los aficionados. Uno de los fichajes del verano, cuyo rendimiento está siendo exquisito, ha enamorado al nuevo entrenador y esta semana se ha hecho viral gracias a una jugada diferencial que decantó el partido a favor de los suyos.

Will Clyburn: protagonista en la Euroliga con una jugada TOP

Sin lugar a dudas, Will Clyburn fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Barça Basket en la pista del Paris Basketball, confirmando su excelente momento de forma en la Euroliga desde la llegada de Xavi Pascual. A sus 35 años, el alero estadounidense, uno de los fichajes estrella de la ACB, lideró al equipo con una actuación muy completa, sumando 19 puntos, 12 rebotes y una valoración de 33.

La jugada más llamativa del encuentro llegó en el primer cuarto, cuando Will Clyburn protagonizó una acción extraordinaria al anotar siete puntos en una sola posesión. Un triple con falta, los tiros libres posteriores y un nuevo lanzamiento de tres puntos en la acción siguiente permitieron al Barça Basket abrir brecha en el marcador en apenas unos segundos, dando un impulso decisivo al equipo para sumar otra victoria.

Xavi Pascual, encantado con Will Clyburn en el Barça Basket

Xavi Pascual se mostró muy satisfecho con la actuación de Will Clyburn, destacando que atraviesa un momento extraordinario y que su rendimiento está marcando diferencias dentro del equipo: “Está jugando a un nivel impresionante, es un jugador con un talento enorme y se nota en cada partido. En su mejor etapa fue, sin duda, uno de los ala-pívots más dominantes de la Euroliga“.

Respecto a su rol dentro de la plantilla del Barça Basket, el técnico azulgrana también quiso subrayar la importancia del estadounidense dentro del proyecto actual del club: “Para nosotros es un jugador clave, fundamental en el equilibrio del equipo. Aporta experiencia, carácter y soluciones cuando el partido se complica“.

La importancia de Will Clyburn en el Barça Basket con Xavi Pascual

Desde que Xavi Pascual tomó las riendas del equipo, Will Clyburn ha ganado peso específico en el juego del Barça Basket y también en los números. El alero estadounidense se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo, apareciendo con frecuencia entre los máximos anotadores y firmando actuaciones decisivas, con partidos por encima de los 20 puntos y altas valoraciones. Su impacto va más allá de la anotación, ya que también aporta rebote y solidez defensiva, factores clave en el sistema de juego del técnico azulgrana.