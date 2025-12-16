La llegada de Xavi Pascual al banquillo del Barça Basket ha traído victorias, solidez defensiva y momentos interesantes de juego, como la reciente victoria en el Palau Blaugrana frente al Olympiacos. Sin refuerzos ni fichajes nuevos, y a las puertas del choque contra París Basketball, Pascual trabaja con una plantilla que no construyó él mismo, pero sus jugadores saben que existen tres normas innegociables que marcan su estilo y exigencia.

La pintura debe ser un fortín

Uno de los pilares del estilo de Xavi Pascual es la solidez en la pintura. El técnico ofrece todas las herramientas para que el área cercana al aro no sea terreno fácil para los rivales. Su defensa se edifica desde ahí, y los jugadores del Barça Basket deben dar un paso adelante para impedir que los interiores contrarios tengan oportunidades fáciles, e incluso frenar los ataques en 1c1 desde el perímetro hacia el aro.

🗣 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥: "Mentalment l'equip està fort. Preparats per jugar un bon partit a París, un partit molt físic i amb molt de ritme". pic.twitter.com/hyQ4MJ4CmI — Barça Basket (@FCBbasket) December 15, 2025

Presión de la pelota

Otro sello distintivo de Xavi Pascual, presente desde su primera etapa en el Barça Basket y replicado en Panathinaikos y Zenit, es la presión constante sobre el balón. Una defensa asfixiante que controla cada movimiento del rival y exige máxima concentración a los jugadores del Barça Basket. Esta intensidad provoca errores, malas decisiones y abre la puerta a canastas fáciles. En varios momentos del duelo ante Olympiacos se pudo comprobar, con puntos generados tras una defensa impecable.

Romper la línea de pase en defensa

La defensa es innegociable para el tándem Xavi Pascual e Iñigo Zorzano. Su enfoque se basa en un verdadero decálogo de normas defensivas que, a cambio, permiten sacar lo mejor de muchos jugadores. A veces lleva al límite a la plantilla, pero Pascual exige el máximo en defensa como base para un ataque efectivo. Los jugadores deben dominar los timings defensivos, ser activos en la línea de pase y mantener presión constante, sin descanso. Los cambios en bloqueos directos o indirectos son prácticamente inexistentes, salvo que un plan de scouting específico lo indique.