A pesar de las declaraciones recientes de Joan Laporta y de la situación económica complicada del club, el Barça Basket sigue activo en el mercado con varios frentes abiertos. El binomio formado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández buscan reforzar al equipo en las próximas semanas, aportando una pieza clave a Xavi Pascual de cara a la posible disputa de la Copa del Rey en Valencia y a los momentos decisivos de la Euroliga.

De Gabón a Estados Unidos y “quiero jugar la NBA”

El actual jugador del AEK Atenas y uno de los objetivos del Barça Basket, Chris Silva, nació en Gabón y desde allí dio el salto a Estados Unidos. En 2012 llegó al Roselle Catholic High School, en New Jersey, donde dejó clara su ambición: aunque no hablaba inglés y apenas tenía experiencia en baloncesto, le aseguró al entrenador asistente Tommy Sacks: “Coach, voy a la NBA”. Sacks recordó más tarde: “Su techo es increíblemente alto, uno de los más altos que he visto. Todo lo que quiere es mejorar: quiere vivir en el gimnasio, entrenar por su cuenta y superarse cada día”.

Tras su llegada al JFK después de cuatro vuelos desde Gabón, Chris Silva compartió unas palabras en el coche mientras cruzaban el conocido puente Verrazano-Narrows. Aunque asentía a Tommy Sacks, su único objetivo era claro: vivir del baloncesto. Como muchos jugadores africanos antes que él, decidió dar el salto a Estados Unidos y estudiar en un instituto mientras preparaba su llegada a la NCAA. Silva, actual objetivo del Barça Basket, se inclinó por la propuesta de los Gamecocks de South Carolina, descartando ofertas de Seton Hall y Rhode Island, y allí disfrutó de cuatro grandes temporadas tras haber ganado el campeonato estatal con Roselle.

Durante tres temporadas en la NCAA, Chris Silva mantuvo registros de dobles dígitos en anotación, cerrando su etapa en South Carolina con 15,2 puntos y 7,6 rebotes de media. En 2019 intentó dar el salto al Draft de la NBA, pero su nombre no fue llamado. A partir de ahí, buscó oportunidades en la liga estadounidense, disputando 70 partidos repartidos entre Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks, destacando también en la NBA G League, obteniendo unas ganancias en NBA de 2,6 millones de dólares. Finalmente, la pasada temporada decidió volar de nuevo y aterrizar en Israel para jugar con Bnei Herzeliya.

¿Chris Silva y el salto a Euroliga?

Chris Silva Obama Correia Silva protagonizó una temporada 2023-24 espectacular con los College Park Skyhawks —el equipo actual de Eli John Ndiaye— promediando 17,2 puntos y 8,7 rebotes. Sin oportunidades de regresar a la NBA, aceptó la propuesta de Bnei Herzeliya, donde mantuvo un gran nivel con 15 puntos y ocho rebotes por partido. Gracias a su rendimiento, firmó un nuevo contrato el 13 de agosto de 2025 con el AEK Atenas, donde ha brillado esta temporada, destacando actuaciones como los 31 puntos ante Olympiacos y los 19 puntos y nueve rebotes en el último encuentro de BCL contra Patrioti Levice.

Varios equipos de Euroliga siguen de cerca a Chris Silva, que ya está en el radar de los grandes clubes europeos. Su capacidad anotadora y su intensidad defensiva —fue elegido Jugador Defensivo de la SEC en la NCAA en 2018— lo convierten en un perfil ideal para el Barça Basket. No sería sorprendente que Silva estrene una nueva camiseta a finales de 2025 o principios de 2026, debutando en Euroliga a los 29 años. Un viaje que comenzó en Libreville y pasó por Nueva York, Columbia, Miami, Iowa, Sacramento, Minneapolis, College Park, Dallas, Quebradillas, Guaynabo, Herzliya y, desde hace unos meses, Atenas.