Cuando Bàsquet Girona ascendió hace cuatro temporadas a la Liga Endesa y planificó su temporada 2022‑23, apostó por un interior joven, grande y con potencial de crecimiento. Un pívot serbio aterrizó en Girona procedente del Partizan Belgrado, con la expectativa de aportar físico, velocidad para su tamaño y completar un juego interior todavía en construcción. Era la oportunidad ideal para un joven con proyección: ser importante en un proyecto joven en Europa.

Un joven Dušan Miletić en Girona: adaptación y primeros retos

Dušan Miletić, de 2,14 m, fue presentado como un “cinco grande con muy buenas piernas y velocidad” que ayudaría a completar la pintura del equipo. Durante la temporada en Girona jugó todos los partidos de la Liga Endesa, con un promedio modesto pero suficiente para un primer ciclo de adaptación: 7,1 puntos, 4,2 rebotes y 1,1 tapones por encuentro. Más allá de lo numérico, se percibía que físicamente aún no estaba del todo preparado, ni tampoco contaba con ese carácter necesario para ganarse un sitio en Europa.

Tras ese año y la salida de Miletić rumbo a otras ligas, su carrera no se detuvo. Lejos del foco mediático, siguió mejorando, primero en WKS Śląsk Wrocław. Con la experiencia acumulada, los minutos y la madurez, su progreso dio fruto. Actualmente defiende los colores de U‑BT Cluj‑Napoca de Eurocup en la temporada 2025‑26, donde su rendimiento ha dado un salto significativo.

De complemento a protagonista: Miletić brilla en Cluj y en el mercado europeo

En la presente campaña, Miletić no solo se ha consolidado como pívot titular, sino que se ha convertido en una de las referencias ofensivas y defensivas en Cluj: promedia alrededor de 12,3 puntos y 7,6 rebotes por partido en Eurocup. Su impacto va más allá de las medias: ha sido designado MVP de varias jornadas gracias a actuaciones sobresalientes, incluyendo partidos de doble dígito en puntos y rebotes, con alta valoración en todas sus participaciones.

El caso de Miletić ilustra la coyuntura actual del mercado de pívots en Europa: muchos equipos buscan jugadores altos, móviles, capaces de defender el aro, rebotear y, al mismo tiempo, aportar ofensivamente. En un contexto de escasez de “5” de calidad, su transformación, de joven por moldearse en Girona a protagonista en Cluj, lo convierte en un ejemplo de cómo un pívot bien trabajado puede rentabilizar su físico y experiencia.

Para clubes de la ACB, Euroliga o ligas regionales, Miletić ahora representa un interior consolidado: con físico, rendimiento contrastado y recorrido europeo; justo lo que muchos buscaban cuando apostaron por pívots jóvenes con techo por desarrollar. Su progresión demuestra que no siempre lo más joven o barato triunfa; a veces, lo que cuenta es el desarrollo, la constancia y encontrar el entorno adecuado.