Con Luka Šamanić rumbo a Rusia hace semanas y Tadas Sedekerskis fuera de las pistas durante los próximos dos meses, Baskonia estaba obligado a actuar en el mercado. El club de Zurbano reacciona con un refuerzo temporal para apuntalar y elevar el nivel de su juego interior: un fichaje por dos meses con opción de ampliarse hasta final de temporada.

¿Quién es Eugene Omoruyi? Así es el nuevo jugador de Kosner Baskonia

Los despachos de Baskonia se han activado con rapidez tras confirmarse la baja de Sedekerskis para los próximos dos meses, y el elegido para cubrir ese vacío es Eugene Omoruyi (Benin City, 1997). El pívot, formado en la NCAA con Rutgers (2016-2019) y posteriormente con los Oregon Ducks (2020-2021), donde fue incluido en el First Team All-Pac 12, desembarca por primera vez en Europa después de una breve etapa en el Al-Nasr de Dubái.

Como jugador no drafteado, Eugene Omoruyi disputó 87 partidos en la NBA con Dallas Mavericks, OKC, Detroit Pistons y, en la temporada 23-24, con los Washington Wizards, promediando 5,7 puntos y 2,3 rebotes en 12 minutos por partido. Sin embargo, donde realmente brilló fue en la G League, defendiendo primero los colores de los Texas Legends y, posteriormente, los de Capital City Go-Go y Raptors 905.

En el filial de Toronto, Omoruyi promedió 18,5 puntos, 3.3 asistencias y 6,1 rebotes, estadísticas que destacan su potencial como nuevo fichaje de Baskonia. El pívot se pondrá a disposición de Galbiati en las próximas horas, mientras el club de Vitoria-Gasteiz decide si incorporará otro refuerzo antes de cerrar el año 2025.

⚡ Energía

💪 Versatilidad

🔥 Garra



¡Así juega Eugene Omoruyi, nuestro nuevo azulgrana! 🔵🔴 pic.twitter.com/o3QxYsXyPO — Kosner Baskonia (@Baskonia) December 10, 2025

Energía, versatilidad, capacidad defensiva gracias a su físico y recursos ofensivos destacados. Omoruyi firma por dos meses, con opción de prolongar hasta final de temporada. Baskonia afronta semanas clave con compromisos importantes, incluyendo la posibilidad de disputar la Copa de febrero y duelos notables en Liga Endesa y Euroliga ante AS Mónaco, Unicaja, Barça, Valencia Basket, el Efes de Pablo Laso y Fenerbahce.