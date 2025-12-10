Baskonia lleva semanas trabajando en la incorporación de un nuevo fichaje y no descarta incluso sumar dos perfiles que encajen en el sistema de Paolo Galbiati. Sin embargo, el mercado no está ofreciendo opciones especialmente atractivas. Aun así, en las últimas horas las oficinas gasteiztarras habrían fijado un objetivo claro, según informa Matteo Andreani en su perfil de X, un jugador cuyo nombre no solo figura en la agenda azulgrana, sino también en la de otros clubes europeos.

Kevon Harris objetivo principal de Baskonia

Al igual que otros clubes de la Euroliga, el Baskonia ha centrado su atención en la NBA G League, donde ha surgido el que sería su principal objetivo de mercado: Kevon Harris. El jugador de los Rio Grande Valley Vipers, quien firmó el pasado 3 de julio un contrato two-way con los Houston Rockets, cortado el pasado 3 de diciembre, se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la competición. Sus números respaldan su impacto: 19,4 puntos, 6,6 rebotes y 3 asistencias por partido en los ocho encuentros que ha disputado hasta el momento.

El Baskonia considera a Harris un candidato claro para reforzar su plantilla, aunque la operación no se presenta sencilla. Varios equipos de la Euroliga siguen de cerca la situación del alero nacido en Georgia, con el Olimpia Milano como principal competidor. Formado en Stephen F. Austin y con 36 partidos en la NBA con los Orlando Magic entre 2022 y 2024 —en los que promedió 4 puntos y 2 rebotes—, Harris se ha convertido en uno de los perfiles más cotizados del mercado actual.

En los últimos años, Kevon Harris ha sobresalido en la NBA G League, superando de manera consistente los 15 puntos de promedio en equipos como Osceola Magic, College Park Skyhawks y, actualmente, Rio Grande Valley Vipers. Se trata de un jugador con impacto en ambos lados de la pista, capaz de rendir con eficiencia tanto en la posición de escolta como en la de alero. Además, presenta un sólido acierto exterior, con un 38% en triples en la temporada 2025-26, lo que refuerza aún más su atractivo como posible incorporación.

Pasado en Zadar

Harris se convirtió en una de las figuras más destacadas en la historia de los Lumberjacks de Stephen F. Austin, donde dejó su huella como máximo anotador del programa con 1.833 puntos en 127 partidos. Tras un breve paso por los Raptors 905, emprendió rumbo a Europa en la temporada 2021-22 para unirse al Zadar, aunque solo llegó a disputar cinco encuentros con el conjunto croata en la ABA League.

Ahora, Harris podría regresar al baloncesto europeo y debutar en la Euroliga, después de comprobar que no tendrá oportunidades de sumar minutos con los Houston Rockets de Ime Udoka. El Baskonia trabaja para cerrar su incorporación a Vitoria-Gasteiz, aunque tendrá que competir con otros equipos que también siguen de cerca a un jugador que puede resultar clave de cara a los próximos meses.

The Houston Rockets today announced they have signed forward Tyler Smith to a two-way contract. In a related move, the Rockets have waived guard Kevon Harris. pic.twitter.com/fF7ukqbMnb — RGV Vipers (@RGVVipers) December 2, 2025



