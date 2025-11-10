Decidió lanzarse a la aventura NBA pese a no ser seleccionado en el Draft, y horas después firmó un contrato two-way con la franquicia de Georgia. Estaba llamado a ser uno de los elegidos por Sergio Scariolo en el Eurobasket, pero una lesión lo dejó fuera en Chipre. Ahora ha debutado en la NBA G League, a la espera de sumarse a la lista de españoles que disputan la NBA.

Gran inicio de NBA G League de Eli John Ndiaye

La G League arrancó más tarde que la NBA y los filiales comenzaron la temporada con un Eli John Ndiaye, canterano del Real Madrid, dejando su sello desde el primer partido. Con College Park Skyhawks, debutó a lo grande ante Raptors 905, sumando 16 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, formando un gran tándem con Javan Johnson. Sin embargo, en el segundo encuentro ante el mismo rival, disputado en el Paramount Fine Foods Centre de Mississauga, Ontario, se quedó sin anotar.

Eli Ndiaye ha decidido tomar un camino distinto en su búsqueda del debut en la NBA, dejando atrás su formación y su etapa en el primer equipo del Real Madrid. Bajo la dirección de Steve Klei, espera la llamada de Quin Snyder. Natural de Guédiawaye, Senegal, pero con pasaporte español, está sorprendiendo en la franquicia de los Atlanta Hawks gracias a su ética de trabajo, su rápida progresión y su versatilidad en ambos lados de la cancha. Su siguiente parada podría ser su debut oficial frente a su público en el Gateway Center de College Park ante Capital Go-Go.

¿Cuándo debutará Eli John Ndiaye en la NBA?

Eli Ndiaye se convirtió en el primer español en firmar un contrato two-way tras no ser elegido en el Draft de junio y ahora aspira a convertirse en el vigésimo español en debutar en la NBA. La gran incógnita es cuándo ocurrirá, y Klein, en diálogo con Mundo Deportivo, aclaró que la decisión dependerá de la front office de los Atlanta Hawks y del cuerpo técnico liderado por Quin Snyder.

Los Hawks marchan segundos en la Southeast Division con un balance de 5-5, mientras la progresión de Ndiaye y la gestión de posibles lesiones podrían abrirle la puerta a su esperado debut. El interior de origen senegalés debe competir por minutos con jugadores del calibre de N’Faly Dante, Kristaps Porzingis y Onyeka Okongwu, que actualmente ocupan posiciones por delante del canterano del Real Madrid en el roster de la franquicia de Georgia.