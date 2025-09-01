Se presentó como candidato al Draft de la NBA 2025, aunque finalmente el único español seleccionado fue su compañero en el Real Madrid, Hugo González. Pese a no escuchar su nombre en la ceremonia del Draft durante las 59 elecciones, el canterano blanco encontró premio poco después: los Atlanta Hawks le ofrecieron un contrato two-way, una oportunidad para ganarse un sitio en la rotación de Atkinson y comenzar su andadura en la mejor liga del mundo.

Eli John Ndiaye trabaja para ser uno de los mejores rookies no drafteados

Eli John Ndiaye ingresó en la cantera del Real Madrid en 2017, con tan solo 13 años. Tres años más tarde obtuvo el pasaporte español y en 2022 llegó con opciones para candidato a integrar la lista definitiva de Sergio Scariolo para el Eurobasket. Sin embargo, unas molestias en el hombro izquierdo le obligaron a abandonar la concentración con la Selección y a enfocar sus esfuerzos en ganarse un lugar dentro de la rotación de los Atlanta Hawks en la NBA.

What a block by Eli Ndiaye ‼️☝️ pic.twitter.com/4liiD9drDo — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 11, 2025

Llega a la NBA y al estado de Georgia con promedios la temporada pasada de 4.3 puntos y tres rebotes en Liga Endesa, bajando a 3.6 puntos y 2.4 rebotes en 25 partidos de Euroliga. Es uno de los grandes prospects de la cantera del Real Madrid y firmó, tras no salir elegido con Hawks, contrato two-way junto a jóvenes como Jacob Toppin y Keaton Wallace.

Pese a su versatilidad para desenvolverse en las posiciones interiores y a la confianza que el Real Madrid depositó en él, el jugador no logró el protagonismo esperado y ha decidido emprender su camino en busca de una oportunidad en la NBA. Los Hawks han creado una plantilla pensada para formar parte de los ocho mejores de la Conferencia Este, y Eli John Ndiaye doblará entre los Hawks y College Park Skyhakws de la G League.

Este acuerdo le permitirá disputar hasta 50 encuentros de temporada regular con el primer equipo, salvo que su contrato se transforme en uno estándar de la NBA. Una fórmula cada vez más común entre jóvenes talentos internacionales que buscan asentarse en la mejor liga del mundo. Una opción que no tuvieron la oportunidad de firmar Izan Almansa, nuevo jugador del Real Madrid, Isaac Nogués que es nuevo fichaje de Valencia o Great Osobor que puso rumbo a Alemania.

Tres españoles en la NBA: Santi Aldama, Hugo González y Eli John Ndiaye

Santi Aldama se mantiene como la gran referencia del baloncesto español en la NBA, y a la clase de 2025 se suman Hugo González, rumbo a los Boston Celtics, y Eli John Ndiaye, fichado por los Hawks. El objetivo ahora pasa por sumar minutos y comenzar a labrarse una trayectoria en la liga, mientras el pívot de Guédiawaye (Senegal) aguarda nuevas oportunidades para consolidarse.

En cuanto al plan de Kenny Atkinson, todo apunta a que los Hawks arrancarán con un quinteto formado por Trae Young, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu y Kristaps Porzingis. Desde el banquillo, se espera una contribución importante de Zaccharie Risacher, Luke Kennard y Kobe Bufkin, mientras queda por definir el rol que podrán desempeñar Ndiaye, Obi Toppin y Cason Wallace, considerado uno de los mejores contratos two-way de la pasada temporada.

Principales contratos two-way en la NBA 2025-26