El Draft de la NBA 2025 levantó enormes expectativas y promete ser uno de los más atractivos de los últimos años, gracias a la combinación de talento y a la presencia de jóvenes con potencial para brillar de inmediato en la liga. Nombres como Cooper Flagg, Dylan Harper y Edgecombe acaparan las miradas, perfilándose como protagonistas del curso NBA 25-26. Sin embargo, más allá de ese Big3, también emerge un grupo de prospects que quizás no recibe la misma atención, pero que podrían convertirse en auténticos robos del draft cuando arranque su camino en la NBA.

Hugo González – Boston Celtics

Hace unos días se le pudo ver en el Fenway Park, hogar de los Red Sox de Boston de la MLB, junto a jóvenes como RJ Luis Luka Garza o Amari Williams, además del coach Joe Mazzulla. Es un ejemplo de la vida actual de Hugo González semanas antes del inicio oficial de su andadura como jugador de los Celtics en la NBA. El canterano del Real Madrid descartó formar parte de la selección española y centrarse en entrenar en Boston y llegar de la mejor manera al inicio de la competición.

Always a good time visiting the @RedSox ⚾️☘️ pic.twitter.com/zEgHG01Oxq — Boston Celtics (@celtics) August 22, 2025

Seleccionado con el pick 28 de la primera ronda, Hugo González dejó una notable impresión durante la Summer League, donde consiguió exhibir varias facetas de su repertorio que invitan al optimismo. El joven español mostró personalidad, carácter competitivo y recursos ofensivos que podrían abrirle la puerta a una rotación más amplia de lo esperado en unos Boston Celtics que afrontan la temporada 2025-26 con cierto aire de transición, a la espera del regreso de Jayson Tatum.

Su capacidad para generar desde el perímetro, aportar intensidad defensiva y adaptarse a diferentes roles dentro del esquema colectivo encaja con la filosofía de la franquicia verde, siempre exigente en cuanto a compromiso y versatilidad. De mantener la progresión vista en Las Vegas, González podría convertirse en una pieza de valor inmediato, al mismo tiempo que se proyecta como una apuesta de futuro para el proyecto de Boston.

you asked 🤝 we got the answers



Get to know @hugoglezz_ with our Rookie Rapid-fire Q&A pic.twitter.com/MxBJfnghig — Boston Celtics (@celtics) July 20, 2025

Brad Stevens considera que tuvieron suerte de obtener al canterano del Real Madrid a final de la primera ronda -se esperaba algo más arriba al español-, sabiendo que desde el inicio del curso podrá aportar en el engranaje de Mazzulla, incluso podrá desarrollar aspectos de su juego durante su temporada rookie en la NBA. Hugo González puede ser un gran activo de futuro en la franquicia de Massachusetts y se le puede considerar uno de los robos de la clase del Draft NBA de 2025 junto a su compañero de equipo Amari Williams, pick 46 procedente de Kentucky.

Jase Richardson – Orlando Magic

En agosto de 2024, el hijo de Jason Richardson hacía escala en Badalona con Michigan State para disputar un amistoso de pretemporada. En aquel momento, gran parte de las miradas del roster dirigido por Tom Izzo estaban puestas en Xavier Booker, pero sería finalmente Jase Richardson quien daría el salto a la élite, convirtiéndose en elección de primera ronda en el Draft de la NBA 2025. Con promedios de 12 puntos y 3.3 rebotes en su año de debut en la NCAA, el joven base ha llamado la atención por su potencial defensivo y por un margen de crecimiento ofensivo que lo convierten en un candidato ideal a ser considerado uno de los posibles robos del draft.

La incógnita, sin embargo, está en su destino: caer en los Orlando Magic abre interrogantes sobre el rol que podrá desempeñar durante su primera temporada en la NBA.

Adou Thiero – Los Angeles Lakers

En muchas ocasiones, las elecciones de segunda ronda en el Draft de la NBA son encontrar jugadores subestimados, especialistas o prospects internacionales que puedan tener hueco en la liga en un futuro próximo. No es el caso de Adou Thiero, única elección de Los Angeles Lakers procedente de Arkansas con promedios de 15 puntos y 5.8 rebotes en NCAA.

El 3&D de Salt Lake City vivió un primer año en Kentucky para desplazarse en su año sophomore a Arkansas. Lakers apostó por él en el pick 36 y puede ser perfecto en la rotación de Redick como alero defensivo. Posee la versatilidad para defender en hasta cuatro posiciones, ya sea presionando sobre el balón o ajustando en las rotaciones defensivas. Se muestra sólido en el perímetro y al mismo tiempo aporta presencia en las cercanías del aro. Sus puntos provienen de pisar la pintura y es ahí donde deberá demostrar que puede mejorar y ser parte de la NBA.

Más candidatos a robo del Draft NBA 2025