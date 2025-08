Hugo González ya ha vivido la etapa de ser seleccionado por parte de Boston Celtics en el Draft de la NBA y la posterior participación del canterano del Real Madrid en la Summer League de Las Vegas. Ahora ya prepara su debut con la camiseta de la franquicia de Massachusetts, que será el 8 de octubre ante los Grizzlies de Santi Aldama en el FedEx Forum de Memphis. Una conexión española para debutar, pero ¿cuál es la huella del baloncesto español en Boston Celtics?

Hugo González toma el relevo de Juancho Hernangómez

El mediano de los Hernangómez llegó a Boston Celtics un 25 de agosto de 2021 tras su interesante periplo por Minnesota Timberwolves. Solo 18 partidos acabó disputando Juancho en el TD Garden de la ciudad de Boston bajo la dirección de Ime Udoka y el liderazgo en pista de Jayson Tatum y Jaylen Brown. Tras promediar 5.3 minutos por encuentro, fue enviado el 19 de enero a San Antonio Spurs en un trade que involucró a la franquicia de Texas, además de Nuggets.

Fue en Boston Celtics cuando la carrera NBA de Juancho Hernangómez fue a menos; incluso el internacional español comentó: “En los Celtics perdí un poco mi amor por el baloncesto. Fue muy duro. No había ninguna comunicación. No sabía lo que querían de mí. Había jugadores superegoístas y no había cohesión grupal”.

Aquella temporada 2021-22 acabaría vistiendo también la camiseta de Utah Jazz antes de poner rumbo a su última experiencia en la NBA como integrante de Toronto Raptors. No fue una experiencia para recordar de Juancho Hernangómez en Boston Celtics, convirtiéndose por aquel entonces en el segundo jugador español que vistió la camiseta verde del equipo más laureado en la historia de la NBA.

¿Quién fue el primer español en jugar con Boston Celtics?

El primer español de nacimiento, pese a tener la nacionalidad estadounidense, en vestir la camiseta de Boston Celtics, fue Walter Robert Szczerbiak, más conocido como Wally. Hijo de Marilyn y Walt Szczerbiak, nació en la capital de España porque su padre formaba parte del Real Madrid y ayudó a llevar al conjunto blanco a tres títulos de la Euroliga, además de cuatro ligas españolas y anotar 65 puntos en un partido de liga.

Wally Szczerbiak pasó gran parte de su infancia por Europa, dominando el español e italiano, antes de formar parte de la Universidad de Miami en Ohio y convertirse en pick 6 del Draft de la NBA en 1999. Szczerbiak disputaría 651 encuentros de Regular Season, además de 54 de Playoffs, siendo además All-Star en 2002. Su aventura NBA se llevó a cabo entre Timberwolves, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers y disputó en Boston Celtics un total de 64 partidos entre 2005-2007.