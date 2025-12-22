No es un secreto: los Warriors carecen de altura y músculos bajo el aro. Al Horford solo ha jugado dos partidos desde hace un mes y las otras opciones bajo el aro (Quinten Post, Trayce Jackson-Davis…) ofrecen muy poca disuasión, mientras que Draymond Green ya no puede tapar todas las brechas.

Golden State necesita reforzar el rebote defensivo

El equipo, actualmente 9º en el Oeste (13 victorias – 15 derrotas), es así 28º en términos de rebotes defensivos. “A veces somos pequeños en la cancha, pero debemos jugar más grandes de lo que somos”, reclamaba Stephen Curry después de una derrota ante los Blazers. “Hubo muchos problemas y pantallas-retrasos falladas porque tenían cinco jugadores en el exterior la mayoría del tiempo, pero a menudo con un tipo de 2m13”.

“Este año no jugamos mucho con Draymond de pivot ni esa alineación (la del año pasado) tampoco. Hay varias razones pero estamos tratando de ser más altos, usar a Trayce, a Quinten, a Draymond de 4. Creemos que eso va a ser mejor a largo plazo, pero de esa forma no estamos siendo… pic.twitter.com/BTXleDISXa — GSWL (@WarriorsLatam_) December 21, 2025

Sin demasiada sorpresa, el “insider” Chris Haynes explica que Golden State está en busca de un pívot para intentar tapar algunas brechas, y la franquicia de la Bahía tendría tres nombres en mente.

Tres pistas alcanzables para Mike Dunleavy Jr.

Primero Daniel Gafford, que es totalmente traspasable en Dallas y que también está en la mira de los Pacers. También está Nic Claxton, mientras que Brooklyn está en total reconstrucción y nadie es intocable allí. Finalmente, el tercer nombre es Robert Williams, el interesante pero muy frágil pívot de Portland.

🔍 Los Golden State Warriors buscan un pívot atlético



👉 Daniel Gafford, Nic Claxton y Robert Williams son tres objetivos para la franquicia



(vía @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/SNQ27nirpZ — Baloncesto | Offsider (@OffsiderBasket) December 20, 2025

Mediante una buena oferta, las tres pistas son alcanzables para el GM de los Warriors, Mike Dunleavy Jr. Queda por ver qué está dispuesto a ceder o utilizar (¿Jonathan Kuminga?) para lograrlo, pero Golden State cuenta con ofrecer a Stephen Curry y Jimmy Butler un plantel lo suficientemente competitivo para abordar el final de temporada con verdaderas ambiciones.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.