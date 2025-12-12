Hasta nuevo aviso, Steve Kerr tomó la decisión de prescindir de Jonathan Kuminga, cuyo futuro parece cada vez más escribirse lejos de Golden State. Los rumores alrededor de los Kings han vuelto, a un mes de un posible traspaso.

Curry advierte sobre el peligro de perder el estado de ánimo

Y si el jugador dice aceptar esta situación, es posible que pierda rápidamente la moral al encadenar partidos en el banquillo. Lo que no quiere Stephen Curry. “Lo más difícil, que vaya bien o mal, es verdaderamente no perder el estado de ánimo. Es el desafío para un jugador joven como Kuminga. Las cosas evolucionan tan rápido”, asegura el líder de los Warriors.

Es posible que Steve Kerr y los californianos necesiten de él en algunos días o semanas. Por lo tanto, Jonathan Kuminga deberá estar operacional y capaz de tener impacto. Razón de más para no bajar la cabeza durante su período en el congelador.

Here’s Steve Kerr on the business side of the Jonathan Kuminga situation and the impact of the looming January 15th trade eligibility date



“I can imagine it’s not easy…My desire is for JK to be the best player he can be, regardless of where he ends up, here or elsewhere.” pic.twitter.com/egNDSYK3zX — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 11, 2025

No perder la próxima oportunidad

“Todavía tenemos grandes esperanzas sobre su impacto para nuestro equipo este año”, asegura el doble MVP. “Cuando las cosas no giran a tu favor, no hay que rendirse porque puedes volver en uno o dos partidos. Y si abandonas o no estás metido, puedes perder esa oportunidad. Es una responsabilidad compartida: el equipo también debe apoyarlo porque es un buen chico, un jugador muy talentoso y creemos que puede ayudarnos”.

El problema para el interior es que su carrera en Golden State está marcada por cambios: titular e importante una noche, suplente al día siguiente, luego pocos minutos la tercera noche. Hasta ser apartado de la rotación… “Es lo más difícil para un jugador joven, cada año, y varias veces en la temporada, que un rol cambie y hay que adaptarse”, comenta Stephen Curry. “¿Cómo nos adaptamos manteniéndonos fieles a nuestra identidad de jugador? ¿Qué permite mantenerse en la NBA y cómo ayudar a tu equipo? ¿Seré recompensado por eso con el tiempo?”

Son muchas preguntas y pocas respuestas, después de cinco temporadas, concernientes a Jonathan Kuminga en Golden State…

Jonathan Kuminga PUTBACK SLAM



pic.twitter.com/E7r6pRKNd7 — Guru (@DrGuru_) December 5, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.